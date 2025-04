NASA descobre um sistema triplo de planetas que estava escondido

Através de um comunicado, a NASA anunciou que, através do telescópio Hubble, descobriu que o distante cinturão de Kuiper é composto não por dois, mas por três corpos celestes, fornecendo informações valiosas sobre a formação do sistema solar inicial, além da órbita de Netuno, e representando uma mudança significativa na compreensão desses sistemas.

O estudo centrou-se no sistema Altjira, localizado no limite do nosso sistema solar, especificamente no cinturão de Kuiper. Nesta região foram identificados dois corpos celestes que agora chamam a atenção dos pesquisadores devido a um detalhe inusitado.

O principal par binário do sistema Altjira está separado por 9.904 quilômetros, com uma órbita de 140 dias. Ambos os corpos são de tamanho semelhante, com diâmetros de 246 e 221 quilômetros, respectivamente. A hipótese sugere a existência de um terceiro objeto com período orbital de apenas 5,5 horas. Embora esta velocidade seja notável, não é improvável, já que Fobos, por exemplo, orbita Marte em apenas sete horas e meia.

O Cinturão de Kuiper é uma região rica em corpos celestes gelados, descobertos pela primeira vez em 1992 e que agora somam mais de 3.000. Entre eles está Plutão, classificado como planeta anão desde 2006. No sistema Altjira, os dois corpos principais estão separados por aproximadamente 7.600 quilômetros. No entanto, análises recentes sugerem que um deles poderia na verdade ser um par binário, composto por dois corpos próximos demais para serem distinguidos individualmente.

Se a NASA confirmar a existência de um sistema triplo em Altjira, seria o segundo exemplo conhecido naquela região do sistema solar. A teoria predominante sustenta que estes sistemas não se originaram devido ao grande número de corpos celestes na área, mas através do colapso gravitacional de “pedaços” no disco de material próximo ao Sol, há cerca de 4,5 bilhões de anos.