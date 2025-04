IA: guia passo a passo para converter suas fotos no estilo Dragon Ball Z usando o ChatGPT

Ninguém duvida que Dragon Ball Z é a melhor parte de toda a série feita por Akira Toriyama. Os vilões, as transformações e a escalada de poder fazem desta era uma obra superior a qualquer outra vista em todos os tempos. Não é de se admirar, então, que fãs de mangá e anime queiram usar inteligência artificial para converter suas imagens nesse estilo de animação.

ANÚNCIO

No início de abril de 2025, o ChatGPT ficou em primeiro lugar nas tendências de mídia social após lançar a geração de imagens em sua versão gratuita.

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Agora, os usuários do sistema de inteligência artificial da OpenAI têm a opção integrada de gerar imagens, como DALL-E ou MidJourney.

As primeiras explosões nas redes sociais foram relacionadas às imagens no estilo Studio Ghibl. Plataformas como X, Instagram e TikTok foram inundadas com ilustrações semelhantes às feitas por Hayao Miyazaki.

Semanas se passaram e séries e modos foram adicionados. Foi assim que vimos mais tarde versões de bonecos de ação ou bichos de pelúcia. Agora é a vez de Dragon Ball Z, e vamos explicar passo a passo como gerar esse tipo de ilustração, que homenageia Akira Toriyama.

Imagens no estilo Dragon Ball Z com ChatGPT

Entre na versão desktop ou móvel do ChatGPT. Se você tiver uma assinatura premium, melhor ainda, mas essas mesmas dicas que estamos prestes a revelar também se aplicam à plataforma gratuita.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

O que 220 dias no espaço podem nos causar? Imagens de astronauta em seu retorno à Terra são dramáticas

Tarifas de Trump: fabricante de consoles de videogame portáteis suspende remessas para os EUA

Agência Espacial Europeia revela imagem impressionante da Galáxia do Sombreiro

Acesse o Google ou sua galeria para encontrar a foto que deseja converter para o estilo Dragon Ball Z. Usamos um do Elon Musk. Cole a imagem no chat Digite o seguinte prompt: Quero que você converta esta imagem para o estilo de animação Dragon Ball Z.

Usamos essa imagem e abaixo mostramos o resultado que ela nos deu, que é algo parecido com isso:

Elon Musk