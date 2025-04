Golpistas estão se aproveitando da febre japonesa pelo Nintendo Switch 2

Com as pré-encomendas do Nintendo Switch 2 abertas em diversas regiões do mundo (e esgotando em tempo recorde), não é surpresa que os golpistas estejam saindo de suas cavernas. E no Japão, onde o console gera uma febre coletiva cada vez que seu nome é mencionado, a situação está saindo do controle.

Para evitar o caos típico dos revendedores — aqueles que compram em grandes quantidades e revendem a preços exorbitantes — a Nintendo Japão implementou um sistema de loteria. Os interessados ​​se cadastram e aguardam sua vez para reservar legitimamente um console.

O problema é que alguns golpistas acharam que esse sistema era a desculpa perfeita para lançar ataques de phishing.

E-mails fraudulentos que parecem reais

Nos últimos dias, vários usuários relataram ter recebido e-mails supostamente confirmando que ganharam na loteria para comprar um Switch 2. As mensagens os direcionavam para links que imitavam a Nintendo Store... mas claramente não eram.

A Nintendo respondeu rapidamente. Em uma declaração publicada no X (antigo Twitter), a empresa esclareceu que e-mails autênticos não incluem links diretos para comprar o console devido a mudanças recentes no processo de reserva.

“Se houver uma URL para reservas ou compras, ela não foi enviada pela nossa empresa. Por favor, tenham cuidado”, alertou a Nintendo Japão.

Uma estratégia mais segura, mas não infalível

O sistema de loteria visa reduzir a desordem dos lançamentos anteriores (alguém se lembra das brigas para conseguir um Switch OLED?). No entanto, os golpistas estão adaptando suas táticas, usando URLs com erros sutis, domínios de outras regiões ou pequenos erros de ortografia para parecerem legítimos.

Até a Nintendo of America está usando um sistema semelhante em sua loja online, onde usuários registrados podem receber um convite para comprar o console a partir de maio.

Mas, como a empresa alertou, algumas pessoas podem não receber o convite até depois do lançamento em 5 de junho, aumentando a ansiedade... e as oportunidades para golpistas.

Como evitar cair nos golpes?

Se você receber um e-mail informando que pode reservar o Switch 2, verifique sempre o endereço de origem. Não clique em nenhum link suspeito e vá diretamente para o site oficial da Nintendo pelo seu navegador. Se algo parecer estranho, é melhor esperar um pouco mais do que arriscar seus dados pessoais.