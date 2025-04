Realidade supera a ficção: cientistas chineses desenvolvem RAM 10.000 vezes mais rápida que as atuais

Vivemos em uma era em que é cada vez mais comum ver como a realidade supera a ficção. Um laboratório na Universidade Fudan, na China, foi o cenário para um grupo de cientistas desenvolver uma memória que desafia todos os limites de velocidade e eficiência energética conhecidos anteriormente.

É um dispositivo que eles chamaram de PoX, uma memória não volátil baseada em grafeno que promete ser até 10.000 vezes mais rápida que a RAM convencional.

Ao contrário das memórias atuais, como DRAM ou SRAM, a PoX não requer energia constante para reter dados, o que significa que pode reter informações mesmo depois que o dispositivo for desligado.

De acordo com a Computer Hoy, essa propriedade não só abre as portas para sistemas muito mais eficientes, mas também propõe uma mudança radical na maneira como interagimos com a tecnologia. Simplificando, tempos de carregamento, esperas ou interrupções são eliminados.

O grafeno é a chave que destrava o dispositivo

A chave por trás dessa revolução está no grafeno, um material composto por uma única camada de átomos de carbono que combina resistência, flexibilidade e condutividade elétrica excepcional.

Graças a um fenômeno conhecido como superinjeção, essa memória pode preencher suas células com elétrons em apenas 400 picossegundos, o que se traduz em velocidades de processamento de cerca de 25 bilhões de operações por segundo.

O potencial dessa tecnologia vai além do desempenho de dispositivos pessoais. Sua aplicação pode transformar setores como a inteligência artificial, acelerando os tempos de treinamento e análise de modelos, ou até mesmo a indústria militar, onde a velocidade de processamento pode ser crítica.

No entanto, ainda há um grande obstáculo: a produção em massa de grafeno continua cara e complexa. Por enquanto, o PoX é uma perspectiva brilhante que precisa de tempo para amadurecer. Mas se conseguir superar as barreiras de fabricação, poderemos testemunhar uma mudança de paradigma na computação moderna.