Google quer vender o Chrome e já tem um comprador em potencial: OpenAI

O processo contra o Google por práticas monopolistas acaba de lançar uma bomba: se as autoridades forçarem a empresa a vender seu navegador Chrome, a OpenAI estará disposta a comprá-lo.

A revelação veio diretamente de Nick Turley, gerente de produto da ChatGPT, durante seu depoimento perante o tribunal de Washington. E embora ele tenha dito isso sem rodeios — “Sim, faríamos isso” — ele também reconheceu que outras empresas certamente fariam fila para uma compra dessa magnitude.

Por que a OpenAI iria querer o Chrome?

A ideia não é apenas ambição. Turley explicou que uma integração mais profunda entre o Chrome e o ChatGPT poderia oferecer uma experiência muito mais avançada para os usuários, além da extensão atual do chatbot. Em outras palavras, o Chrome se tornaria o novo ponto de partida para IA generativa para milhões de pessoas.

“Poderíamos criar uma experiência inicial muito mais poderosa, alimentada por IA”, disse Turley. E considerando que o Chrome é responsável por mais de 66% do uso de navegadores no mundo todo, a mudança faria todo o sentido estratégico.

A tensão com o Google vem de antes

Atualmente, a OpenAI depende do Bing para realizar pesquisas no ChatGPT, mas, de acordo com Turley, eles começaram a notar sérios problemas de qualidade com esse provedor no ano passado. Alternativamente, eles tentaram abordar o Google para usar seu mecanismo de busca… mas a proposta foi rejeitada.

A razão? O Google argumentou que o acordo colocaria muitos concorrentes na mesma mesa. Curioso, considerando que agora eles estão sendo julgados justamente por bloquear a concorrência.

E a distribuição? Outra dor de cabeça

Além do navegador, Turley também reconheceu que um dos maiores desafios da OpenAI é conseguir uma distribuição eficaz de seus produtos, especialmente em dispositivos móveis. Embora a Apple já tenha um acordo com o ChatGPT, as coisas não são as mesmas no Android.

O Google, por sua vez, já paga à Samsung para pré-instalar sua própria assistente, a Gemini AI, nos telefones Galaxy. A OpenAI queria fazer algo semelhante, mas não conseguiu igualar os incentivos financeiros que o Google oferece aos seus parceiros.

“Há um medo real de ficar de fora”, disse Turley. “Os canais pelos quais as pessoas descobrem novos produtos são controlados pelos nossos concorrentes.”

E se o OpenAI assumir o controle do Chrome?

A aquisição do Chrome permitiria que a OpenAI quebrasse as barreiras de distribuição atuais e se conectasse diretamente com milhões de usuários na raiz do navegador.

E com o Chrome dominando mais de 66% do mercado global, as coisas estão prestes a ficar muito interessantes. Para a OpenAI, seria uma maneira de levar o ChatGPT a mais pessoas sem precisar negociar cada etapa. Para o Google… um pesadelo.