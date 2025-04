É assim que os usuários estão usando o zoom de suas câmeras, de acordo com um estudo

Hoje em dia, praticamente todos os telefones Android incluem botões de zoom predefinidos no aplicativo da câmera. Por exemplo, o Google Pixel 9 tem atalhos para 0,5x, 1x e 2x, e os modelos Pro adicionam um para 5x graças ao zoom periscópico. Super práticos, mas quanto realmente os usamos?

Com essa dúvida em mente, uma pesquisa foi lançada entre os leitores do Android Authority, e os resultados mostram que nem todos usam o zoom da mesma forma.

O veredito: a maioria usa os dois métodos

Com mais de 1.100 votos, a maioria — 47,4% — disse que ele combina os botões predefinidos com o clássico pinçar para aplicar zoom. Ou seja, eles usam atalhos quando podem, mas ajustam manualmente quando querem um quadro mais preciso.

Um leitor, Will Peck, explicou por que ele adota essa estratégia:

“Tenho um Pixel e uso as predefinições de cada câmera. Costumo alternar entre elas, mas se a foto perfeita estiver em algum lugar entre duas lentes, eu aperto o zoom.”

Ele não está sozinho. Outro leitor, Chaldon Pretorius, concordou que os níveis predefinidos oferecem a melhor qualidade. E sim: em geral, câmeras móveis apresentam melhor desempenho quando suas lentes são utilizadas nos pontos ótimos definidos pelo sistema.

Um grupo valoriza o controle total

26,6% dos usuários preferem dar zoom livremente com o dedo o tempo todo.

Embora não tenham compartilhado muitos comentários, é seguro assumir que esse grupo prioriza o enquadramento em detrimento da qualidade ou simplesmente não sabe que os botões predefinidos estão lá para ajudar.

Adrian Scarlett, outro leitor, observou que usar níveis fixos também é mais conveniente. Em muitos telefones, especialmente os de última geração, o controle deslizante de zoom nem sempre é fácil de operar com uma mão.

E há aqueles que só usam o que está definido

Por fim, 26% dos entrevistados usam apenas os botões de zoom predefinidos. Sem deslizamento, sem ajuste visual. Eles confiam no que o sistema lhes oferece e pronto.

O que os fabricantes devem fazer?

Os resultados da pesquisa deixam uma coisa clara: botões predefinidos ainda são essenciais, mas há espaço para melhorias. Seria interessante ver mais atalhos para níveis como 10x, ou algoritmos ainda melhores, para que o zoom intermediário também ofereça boa qualidade.

No final das contas, os hábitos do Zoom são tão variados quanto as fotos que tiramos. Mas se este estudo prova alguma coisa, é que a experiência do usuário ainda pode melhorar.