Consoles exclusivamente digitais estão ganhando: o fim do formato físico se aproxima?

Hoje em dia, o debate entre comprar jogos em disco ou baixá-los da loja digital é quase tão clássico quanto PlayStation versus Xbox. Mas as estatísticas mais recentes parecem inclinar a balança claramente: consoles sem unidade óptica estão arrebatando vendas.

De acordo com dados compartilhados por Mat Piscatella, da Circana, 75% dos consoles Xbox vendidos em 2025 serão versões somente digitais, o que significa que não incluirão uma unidade de disco. Isso inclui o clássico Xbox Series S e o mais novo Xbox Series X branco, lançado em outubro do ano passado.

Do lado da Sony, metade das vendas do PS5 até agora neste ano também foram de modelos sem disco, incluindo o recém-lançado PlayStation 5 Pro. Então não, não é só uma coisa do Xbox.

O que está impulsionando essa mudança?

Há várias razões por trás dessa reviravolta. Para começar, as versões sem leitor geralmente são mais baratas, o que sempre ajuda.

Mas o crescimento de serviços como o Xbox Game Pass torna ter um console digital ainda mais significativo: você paga uma taxa mensal, acessa centenas de jogos e esquece o disco.

Como se isso não bastasse, o conforto também desempenha um papel fundamental. Chega de trocar discos, se preocupar com arranhões ou ocupar espaço físico. Basta ligar o console, escolher o jogo e pronto.

E cuidado: alguns varejistas como a Target já estão planejando parar de vender jogos físicos até o final de 2025, o que só reforça essa tendência.

E os colecionadores?

Claro, ainda há jogadores que defendem meios físicos. Seja por nostalgia, por ter o jogo em mãos ou por preservar os títulos a longo prazo, o álbum ainda tem seus fãs. Mas os números mostram que essa base está diminuindo diante de uma comunidade que prioriza acesso imediato e assinaturas.

Há até rumores de que a Microsoft poderia eliminar completamente a unidade de disco em seu próximo console. Se isso for confirmado, será um sinal claro de que os jogos 100% digitais estão mais próximos do que imaginamos.

Um futuro sem registros?

Ainda é muito cedo para descartar o formato físico, mas se a tendência continuar, o modelo digital pode se tornar o padrão para a próxima geração de consoles. Tudo dependerá de como os hábitos dos jogadores evoluem... e de como esses consoles mais leves, baratos e conectados continuarão a vender.