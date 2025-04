As cinco vantagens mais significativas de ter um iPhone com porta USB-C

Setembro de 2023 é uma data que ficará marcada na história da Apple. Junto com o lançamento do iPhone 15, a gigante de Cupertino eliminou suas antigas portas de entrada Lightning e instalou as USB-C.

Essa tecnologia não é apenas estranha ao iPhone, mas, como poucas vezes em sua história, a Apple uniu o mundo inteiro em um elemento comum com dispositivos de outras marcas.

A pressão regulatória da União Europeia levou a Apple a mudar sua porta de carregamento. Alguns gostaram, outros talvez não. Mas nesta análise, nosso trabalho é contar a você as cinco vantagens mais significativas da chegada do USB-C, além do carregamento rápido.

USB-C

Vantagens do USB-C no iPhone

1. Transferência de dados

Uma das melhorias mais notáveis ​​é a transferência de dados em alta velocidade. Em modelos como o iPhone 15 Pro e Pro Max, a porta USB-C permite transferências de arquivos em velocidades de até 10 Gbps, o que representa um salto significativo em relação à antiga porta Lightning.

2. Compatibilidade com outras marcas

A compatibilidade é significativamente expandida. Graças ao padrão USB-C, o iPhone agora pode se conectar diretamente a uma ampla variedade de dispositivos — de monitores externos a discos rígidos, microfones e interfaces de áudio profissionais — sem a necessidade de adaptadores proprietários da Apple.

3. Carregamento reverso

Outro ponto notável é a cobrança reversa. Embora ainda pouco conhecido, esse recurso permite que você use seu iPhone para carregar outros dispositivos compatíveis, como AirPods ou até mesmo outro telefone.

4. É confortável, não precisa procurar mais

Soma-se a isso a conveniência do dia a dia: menos cabos, menos emaranhados. Um único carregador pode funcionar com seu iPhone, iPad, MacBook ou fones de ouvido, reduzindo a desordem tecnológica em mochilas e mesas e também ajudando o meio ambiente ao evitar vários carregadores.

5. Saída de vídeo

Por fim, o USB-C oferece saída de vídeo direta, ideal para quem usa o iPhone para apresentações ou entretenimento em telas grandes.