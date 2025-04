Papa Francisco chegou a alertar que um avanço tecnológico impactará a “crise da verdade” no mundo

O Papa Francisco participa da audiência geral na sala Paulo VI do Vaticano, 8 de janeiro de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

A morte do Papa Francisco continua a ter impacto no mundo religioso e na comunidade internacional. O Vaticano anunciou a morte do Sumo Pontífice na manhã de segunda-feira, 21 de abril, anunciando o fim de um papado intimamente ligado à tecnologia.

De fato, o Papa Francisco não desconhecia a chegada da inteligência artificial. Jorge Bergoglio (seu nome antes de ser chamado de Papa) reagiu à chegada de sistemas como o ChatGPT da OpenAI, ou geradores de imagens como MidJourney e DALL-E.

Ele provavelmente teria visto as imagens geradas por IA de si mesmo, nas quais aparece vestindo roupas esportivas, dançando em uma boate ou até mesmo comendo cimento.

Papa IA Reddit Savage17YT

Ilustrações como essas, além de entreter uma parcela do público das redes sociais, alimentam um fenômeno conhecido como “crise da verdade”. Do que se trata? Bem, simplesmente por não saber distinguir a realidade da ficção, devido aos poderosos avanços da inteligência artificial.

“A inteligência artificial levanta questões importantes relacionadas à responsabilidade ética, à segurança humana e às implicações mais amplas de tais avanços para a sociedade”, disse o Papa Francisco certa vez antes de adoecer.

“Isso afetará a crise da verdade no fórum público. Elas são quase indistinguíveis daquelas alcançadas pelos humanos”, acrescentou o então mais alto representante da Igreja Católica, segundo o Andro 4 All.

O Papa e a tecnologia

Devido à época e às mudanças dos tempos, o Papa Francisco foi o líder da Igreja Católica com maior exposição à tecnologia até o momento.

Papa Francisco falando ao telefone VATICAN NEWS

Ele conseguiu evitá-lo e se dedicar a pregar sua mensagem religiosa. No entanto, o Sumo Pontífice não ignorou as ferramentas digitais e as utilizou para causar um impacto enorme nos jovens, chegando a chamá-las de “presente de Deus”.

Ele era um Papa que, apesar da idade, não tinha problemas em pegar um celular e twittar. Durante seu papado, ele promoveu o uso de plataformas digitais nos canais oficiais do Vaticano.

Em fevereiro de 2012, antes de o Papa Francisco assumir a liderança da Igreja Católica, o Vaticano abriu várias contas na rede social então conhecida como Twitter. Mas foi somente após sua nomeação que elas começaram a ganhar relevância.

Respeitando as mensagens da religião, as contas do agora chamado X comoveram de forma impressionante a juventude, alcançando um número que ultrapassou 50 milhões de seguidores. Chegou a ser a conta mais seguida na rede social de Elon Musk.