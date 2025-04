Guia passo a passo para detectar e eliminar um intruso usando seu Wi-Fi

Lembre-se sempre de que sua rede Wi-Fi é sagrada e você deve protegê-la, assim como faria com qualquer senha ou credencial de login para plataformas digitais. Às vezes, os vizinhos encontram uma maneira de interceptar sua rede e se conectar, violando não apenas sua privacidade, mas também o desempenho de sua conexão com a Internet.

É por isso que elaboramos um guia curto e fácil de seguir para ajudar não especialistas a detectar e eliminar intrusos que se conectam à nossa internet sem permissão.

Sabemos que isso parece enredo de comédia urbana, mas a realidade é que existem vizinhos que roubam sinal de internet, e isso é mais comum do que muita gente imagina.

Felizmente, existem maneiras simples e eficazes de detectá-los e eliminá-los, sem precisar ligar para o seu provedor de serviços de internet.

Privacidade senha do WI-FI OLYMPUS DIGITAL CAMERA (InaPlavans/Reprodução/Freepik)

O primeiro passo é detectar a intrusão. Para fazer isso, é melhor acessar o painel de administração do roteador (geralmente digitando 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 no seu navegador). Uma vez lá dentro, procure a seção que diz “Dispositivos conectados”. Lá você verá uma lista com os nomes ou endereços MAC de todos os dispositivos conectados à sua rede.

Se houver dispositivos que você não reconhece, como uma Smart TV que não é sua ou um celular com um nome estranho, provavelmente alguém está usando sua rede sem permissão.

Trabalho home office Trabalho home office (Envato)

Como remover um intruso de Wi-Fi?