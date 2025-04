Tarifas de Trump: fabricante de consoles de videogame portáteis suspende remessas para os EUA

O mundo da tecnologia, e especialmente a comunidade gamer, não será bem atendido pelas tarifas dos EUA, promovidas por Donald Trump. Os impostos de importação já estão começando a cobrar seu primeiro preço, com uma empresa de consoles retrô suspendendo as remessas para a América do Norte.

Esta é a empresa Anbernic, conhecida no mundo dos videogames por fabricar consoles portáteis, no melhor estilo do Nintendo Game Boy.

Representantes da empresa chinesa Anbernic relataram que os embarques para os Estados Unidos estão temporariamente suspensos. As razões, embora possam parecer óbvias, não são tantas.

A empresa quer saber qual será o valor final das tarifas sobre os produtos chineses.

Desde que começou a guerra comercial entre os Estados Unidos e o gigante asiático, os números mudaram, e a Anbernic quer saber o valor exato para analisar se vale a pena continuar enviando consoles portáteis retrô para o território norte-americano.

“Devido a mudanças nas políticas tarifárias dos EUA, suspenderemos todos os envios da China para os Estados Unidos a partir de hoje. Recomendamos fortemente que você priorize os produtos enviados de nosso depósito nos EUA”, afirmou a empresa em um comunicado.

A empresa tem um método de vendas muito amigável a todos os compradores. Você pode comprar os produtos no site da empresa na China e recebê-los diretamente em sua casa por meio de serviço de entrega.

Embora essas compras estejam atualmente suspensas, felizmente elas ainda podem ser encontradas em outros sites de comércio eletrônico, como Amazon e AliExpress.

A última taxa tarifária sobre a China, anunciada por Donald Trump, é de 145%. As declarações foram tão voláteis que tudo pode mudar a qualquer momento.