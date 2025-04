Agência Espacial Europeia revela imagem impressionante da Galáxia do Sombreiro

A 30 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Virgem, fica a majestosa Galáxia do Sombrero. Este é um aglomerado estelar muito particular, dada a maneira como pode ser visto do espaço e de observatórios terrestres.

A Agência Espacial Europeia (AEE) está se preparando para comemorar o 35º aniversário do lançamento do Telescópio Espacial Hubble (nesta sexta-feira, 25 de abril) e, por isso, revelou uma imagem impressionante da Galáxia do Sombreiro (também conhecida como Messier 104), que parece mais nítida do que nunca.

Na imagem publicada no site oficial da ESA, podemos ver o aglomerado estelar circular (como um chapéu) e o brilho ao redor. A maioria desses brilhos são galáxias que, apesar de parecerem estar próximas umas das outras como satélites, estão na verdade a distâncias muito diferentes de Messier 104.

Galáxia do Sombreiro - Telescópio Espacial Hubble ESA

“Visto quase de lado, sua protuberância suavemente luminosa e seu disco afiado lembram a coroa arredondada e a aba larga do chapéu mexicano, de onde vem seu nome”, descreve a ESA na legenda da imagem.

Embora a Galáxia do Sombreiro esteja repleta de estrelas, surpreendentemente ela não é um foco de formação estelar. Menos de uma massa solar de gás se transforma em estrelas dentro do disco nodoso e empoeirado da galáxia a cada ano.

Até mesmo o buraco negro supermassivo central da galáxia, que com 9 bilhões de massas solares é mais de 2.000 vezes mais massivo que o buraco negro central da Via Láctea, é relativamente silencioso.

A Galáxia do Sombreiro é muito fraca para ser vista a olho nu da Terra. No entanto, usar um telescópio amador modesto é suficiente para vê-lo facilmente.

A ESA explica que a galáxia abrange uma distância equivalente a aproximadamente um terço do diâmetro da Lua cheia.