Tesla não consegue vender Cybertruck e já está oferecendo grandes descontos

Quando Elon Musk revelou o Cybertruck em 2023, parecia o início de uma nova era para carros elétricos. Uma caminhonete com carroceria de aço, estilo de videogame retrô e promessas de vendas multimilionárias. Musk falou de mais de 250.000 unidades por ano.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Hoje, esse número parece mais um sonho do que uma meta: as vendas reais giram em torno de 25.000.

Com o estoque aumentando, a Tesla não teve escolha a não ser oferecer descontos. Nos Estados Unidos, os compradores agora podem obter até US$ 11.900 de desconto, e no Canadá, o desconto sobe para mais de US$ 16.000 canadenses. Mas isso não é tudo.

Tesla aposta tudo

Para torná-lo mais atraente, a Tesla também oferece carregamento vitalício gratuito em sua rede Supercharger e acesso permanente ao seu sistema de direção autônoma supervisionada, que normalmente exige uma assinatura mensal. Sim, tudo isso está incluído. É como se o carro viesse com presentes surpresa para compensar a falta de entusiasmo.

Ainda assim, as coisas não parecem boas. A Tesla até começou a reduzir a produção do Cybertruck em sua fábrica no Texas, relata o Business Insider. A demanda não só não está crescendo, como parece estar estagnada cada vez mais.

O novo DeLorean?

As comparações não demoraram a surgir. Alguns já estão chamando o Cybertruck de “novo DeLorean”, aquele carro dos anos 1980 de De Volta para o Futuro que brilhou por um momento antes de cair no esquecimento. O Cybertruck também teve seu momento viral, mas problemas de qualidade, estética polêmica e controvérsias em torno de Musk o colocaram em evidência.

ANÚNCIO

A Forbes chegou a chamá-lo de “o maior fracasso automotivo em décadas”, pior do que modelos que já eram sinônimos de desastre, como o Ford Edsel ou o Pontiac Aztek (sim, aquele feio de Breaking Bad).

Além do design, há uma rejeição cultural

O Cybertruck não causa polêmica apenas por causa do seu design. Para muitos, tornou-se um símbolo de tudo o que não gostam na atual direção tecnológica e corporativa. Há vídeos de pessoas arranhando-o, batendo nele ou zombando dele nas redes sociais. Um produto que gera tanta rejeição pública dificilmente sobreviverá sem uma mudança radical.

Um futuro incerto?

A Tesla lançou recentemente uma versão mais acessível do Cybertruck, mas mesmo isso não foi suficiente para reacender o interesse. O modelo, que já representou o futuro da mobilidade elétrica, agora corre o risco de se perder no mercado.

LEIA TAMBÉM:

Jogadores do Xbox, cuidado: em breve vocês poderão comprar jogos no aplicativo do seu celular

Discord adiciona novas ferramentas de segurança ao seu processo de verificação

Confirmado: este é o horário favorito das pessoas para assistir anime

Musk pode continuar a oferecer incentivos, mas, por enquanto, o Cybertruck parece mais um experimento fracassado do que um marco automotivo.