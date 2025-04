Mark Zuckerberg diz que os celulares vão acabar: qual marca e modelo que ele usa enquanto isso?

A lista de dispositivos que pretendem substituir os celulares é extensa. Dispositivos como o Humane AI Pin ou headsets de realidade virtual estão surgindo como principais candidatos para substituir os smartphones atuais. É o que dizem alguns especialistas, como Mark Zuckerberg, que acreditam na renovação constante das tecnologias e plataformas digitais.

É possível que sim, o celular seja substituído em algum momento da nossa história. No entanto, esse não será um processo que acontecerá da noite para o dia. A transição provavelmente levará alguns anos para ser concluída.

Enquanto isso, qual celular um executivo importante como Mark Zuckerberg usa? O CEO da Meta também é a força motriz por trás de um dos dispositivos que podem substituir os smartphones (o Meta Quest, ou o headset de realidade virtual que ele fabrica em conjunto com a Ray-Ban), mas, enquanto isso, ele está usando uma marca e um modelo que são líderes no mercado de smartphones.

O celular de Mark Zuckerberg

Uma postagem do próprio Mark Zuckerberg em meados de 2024 revelou que o CEO da Meta usa um Samsung Galaxy S24 Ultra.

A rivalidade que o empresário mantém com outras grandes empresas dos Estados Unidos, como a Apple, faz com que (embora deva ter um) Mark Zuckerberg não apareça em público usando um iPhone.

Ele deve ter atualmente um Samsung Galaxy S25 Ultra.

Os óculos de realidade virtual serão os substitutos?

“Chegará um momento em que o seu smartphone estará mais no bolso do que fora dele. Acredito que isso acontecerá em algum momento da década de 2030. E embora seja possível fazer esse trabalho de forma mais completa ou melhor com o seu celular, os usuários optarão pela conveniência dos óculos para isso”, disse Zuck em uma entrevista no ano passado.

“Em 10 anos, muitas pessoas não carregarão mais seus celulares; usarão seus headsets para tudo. Eles se tornarão a próxima grande plataforma de computação. Você poderá sentar em um café e exibir vários monitores de trabalho à sua frente, ou até mesmo jogar uma partida de Pong em uma mesa virtual”, acrescentou, defendendo os headsets de RV.