Jogadores do Xbox, cuidado: em breve vocês poderão comprar jogos no aplicativo do seu celular

O Xbox está se preparando para lançar um dos seus recursos mais solicitados: a capacidade de comprar jogos, conteúdo para download e assinaturas do Game Pass diretamente de seu aplicativo móvel. Mas cuidado, isso traz uma mudança importante: você não poderá mais usar o jogo remoto pelo aplicativo.

Esse novo recurso já está sendo testado por usuários beta no iOS e Android e, de acordo com o Xbox, o lançamento global acontecerá “em breve”. Então, se você já tiver um método de pagamento salvo, em breve verá o botão “Comprar” aparecer nas páginas do jogo diretamente do aplicativo.

Você também poderá encomendar jogos, pré-instalar no seu console e resgatar os benefícios do Game Pass Ultimate, tudo pelo seu dispositivo móvel.

O que aconteceu com o jogo remoto?

A notícia vem com uma espécie de compensação: enquanto as compras no aplicativo estão chegando, o acesso ao jogo remoto está desaparecendo.

O Xbox confirmou que esse recurso não estará mais disponível no aplicativo móvel. Mas nem tudo está perdido: você ainda poderá usar o jogo remoto no navegador do seu celular, bem como em TVs Samsung compatíveis, dispositivos Amazon Fire TV e headsets Meta Quest.

Essa mudança parece estar alinhada às mudanças que estavam acontecendo desde outubro do ano passado, quando Sarah Bond, presidente do Xbox, anunciou que a empresa planejava abrir seu ecossistema móvel.

Tudo aconteceu depois que um tribunal decidiu que o Google deve permitir o acesso a lojas de aplicativos de terceiros no Android.

A apresentação estava programada para ocorrer em novembro, mas foi adiada devido a uma “suspensão administrativa temporária”.

Mais mudanças a caminho

Além desse recurso de compras móveis, o Xbox também está trabalhando em novas opções para assinantes do Game Pass Ultimate. Uma das mais notáveis ​​é que você poderá transmitir jogos diretamente do seu console Xbox Series X|S ou Xbox One, o que significa que você não precisa mais baixá-los para jogar.

E não para por aí: o Xbox também está aprimorando seu “Game Center”, uma nova seção que mostra informações úteis, como estatísticas, conquistas, amigos online, eventos em andamento e complementos disponíveis para seus jogos.

Resumindo: você poderá fazer mais coisas no seu telefone, embora jogar diretamente do aplicativo não seja mais uma delas. Mas se você quer acompanhar seus jogos, compras e recompensas de qualquer lugar, esta atualização certamente será uma ótima opção.