Discord adiciona novas ferramentas de segurança ao seu processo de verificação

O Discord, o ponto de encontro favorito de jogadores, comunidades de fãs, estudantes e até grupos de estudo com nomes incomuns, está testando um novo sistema de verificação de idade que promete mais segurança... e mais perguntas também.

A ferramenta, que já está sendo testada no Reino Unido e na Austrália, busca impedir que menores de idade acessem conteúdos sensíveis. Embora ainda não haja uma data para seu lançamento global, se você estiver nesses países, talvez já tenha tido a chance de experimentá-lo.

A mudança faz parte do esforço da plataforma para levar mais a sério o acesso a determinados conteúdos marcados como “potencialmente prejudiciais” e se aplicará a todos os dispositivos: sim, mesmo se você usar o Discord no PlayStation 5 ou no seu Xbox.

É assim que funciona a verificação

Quando um usuário tenta visualizar imagens explícitas ou modificar seu filtro de conteúdo sensível, ele recebe uma janela pop-up que basicamente diz: “Espere um minuto, quantos anos você tem?” A partir daí, há dois caminhos possíveis:

Escaneamento facial pela câmera do dispositivo

Foto do seu documento oficial, como seu documento de identidade ou carteira de motorista

O processo promete ser rápido — apenas alguns minutos — e, após a aprovação, você receberá uma mensagem privada no Discord informando em qual faixa etária você está inserido. Tudo isso parece muito bom... mas, claro, também coloca a privacidade em evidência.

Meus dados estão seguros?

Essa é a grande questão. De acordo com o Discord, sim. A empresa garante que nem ela nem seu provedor de escaneamento facial armazenam suas informações pessoais. A digitalização facial é “local”, o que significa que ela é processada no seu dispositivo e não é enviada para nenhum servidor.

Quanto aos documentos, nenhum dado sensível é armazenado.

E se você estiver em uma faixa etária que não seja adequada para você, você pode verificar novamente a qualquer momento. É útil se o sistema classificou você incorretamente ou se você simplesmente comemorou seu aniversário e deseja acessar um conteúdo que não conseguia ver antes.

O que acontece se você for menor de idade?

Aí vem a parte complicada. Se o sistema detectar que você não tem idade suficiente para ter uma conta no Discord, você será banido automaticamente. Não há meias medidas. A única opção nesse caso é iniciar um recurso, utilizando o processo especial para menores oferecido pela plataforma.

Um passo mais perto da segurança (ainda em testes)

Por enquanto, tudo isso ainda faz parte de uma fase limitada de testes e não se sabe se ou quando será expandido para outros países. Mas com os olhos do mundo voltados para como as plataformas digitais protegem menores, não seria surpreendente se esse recurso se tornasse um padrão global mais cedo ou mais tarde.