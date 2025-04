Telescópios James Webb e Hubble capturam uma “fábrica de estrelas” a 210.000 anos-luz da Terra

NASA, ESA, AND C. MURRAY (SPACE TELESCOPE SCIENCE

O aglomerado estelar NGC 346 se encontra dentro da Pequena Nuvem de Magalhães, uma pequena galáxia satélite da Via Láctea

Astrônomos da NASA analisaram novos dados sobre o impressionante aglomerado estelar NGC 346. Essa região do Universo agora é revelada como uma espécie de fábrica de estrelas, depois que cientistas combinaram dados do Telescópio Espacial James Webb e do Hubble.

A nova imagem mostra uma nitidez muito melhor do que a da nossa capa. Abaixo nesta análise, você pode ver todos os detalhes que a NASA publicou sobre esta foto impressionante, que foi capturada em 4 de abril de 2025.

“A nova imagem mostra o deslumbrante aglomerado estelar jovem NGC 346. Embora tanto o Telescópio Espacial James Webb quanto o Telescópio Espacial Hubble tenham divulgado imagens do NGC 346 anteriormente, esta imagem inclui novos dados e é a primeira a combinar observações do Hubble feitas em comprimentos de onda infravermelho, óptico e ultravioleta em uma visão incrivelmente detalhada desta vibrante fábrica de formação de estrelas”, relatou a NASA em seu blog oficial.

A agência espacial dos EUA relata que a sensibilidade e a resolução do Hubble foram cruciais na descoberta da formação estelar ocorrendo em NGC 346.

“Esse movimento espiral surge de um fluxo de gás de fora do aglomerado que impulsiona a formação de estrelas no centro da nuvem turbulenta”, observou a NASA no comunicado.

NGC 346 - Imagem da NASA e ESA

NGC 346 é um aglomerado estelar jovem e brilhante localizado na Pequena Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite anã da Via Láctea, a cerca de 210.000 anos-luz da Terra. É um dos berçários estelares mais ativos naquela região do céu: estrelas nascem ali a uma velocidade estonteante, alimentadas por enormes nuvens de gás e poeira interestelar.

O que torna a NGC 346 especial é que ela não é apenas repleta de estrelas quentes e massivas, mas também é um excelente laboratório para estudar como as estrelas se formam em outras galáxias.