Plano de fuga de tarifas da Apple: 50 milhões de iPhones serão fabricados na Índia

O iPhone é o produto que alimenta a Apple. Embora a gigante de Cupertino desenvolva outros dispositivos interessantes, nenhum se compara à sua família de celulares. É por isso que a recente guerra comercial entre a China e os Estados Unidos colocou a empresa da maçã mordida em sua cabeça.

Poucos gostariam de estar no lugar de Tim Cook agora. As tarifas que o governo dos EUA impôs sobre produtos da China (atualmente 145%) têm um impacto profundo nos lucros da Apple com as vendas do iPhone.

Eles perdem de todos os lados: se arcarem com o custo das tarifas, suas receitas cairão, e se aumentarem o preço dos celulares, as vendas cairão. É por isso que as equipes financeiras da Apple elaboraram um plano estratégico para sobreviver pelo menos até 2025, de acordo com vazamentos de vários veículos de comunicação especializados.

Personal de ventas trabaja en una tienda de Apple en Hanói, Vietnam, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Foto/Hau Dinh) AP (Hau Dinh/AP)

A Índia começa a trabalhar

A Apple tem suas fábricas mais importantes na China, como a Foxconn. Mas também tem armazéns de produção na Índia, Vietnã e Tailândia. A desvantagem é que esses três países, mesmo juntos, não conseguem igualar a produção do gigante asiático.

Los nuevos iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. APPLE (APPLE/Europa Press)

Então, de acordo com um relatório da Applesfera, Tim Cook teria ajudado fábricas indianas e seus fornecedores a comprar máquinas para aumentar a produção e tentar atingir 50 milhões de iPhones antes do final de 2025.

Isso significa que a Índia aumentaria a produção em 40%. Movimentos semelhantes também foram feitos no Vietnã e na Tailândia, mas as fontes citadas pelo veículo de comunicação citado não informam quantidades, como fizeram com a Índia.

Relatórios indicam que eles não fabricarão apenas iPhones, mas também Macs, iPads e AirPods.

Exhibición del iPhone 16 en una Apple Store en Pittsburgh el 12 de enero de 2025. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) AP (Gene J. Puskar/AP)

Por que a Apple não fabrica seus iPhones nos Estados Unidos?

Apesar de todos esses problemas, a Apple conseguiu investir em uma fábrica nos Estados Unidos, apesar das condições de trabalho associadas. Eles também poderiam melhorar as estruturas da Índia, do Vietnã ou de algum outro país onde operam, mas a realidade é que têm um problema subjacente maior: qualidade.

“Os Estados Unidos não têm pessoal qualificado” para os trabalhos realizados nas fábricas na China. Redescobrir a qualidade e a otimização em seus processos é o que faz a Apple querer se manter no gigante asiático.

Tim Cook, portanto, busca chegar a uma espécie de acordo excepcional com Donald Trump. Algo que lhes permitiria ficar isentos de tarifas, manter a estabilidade da empresa e o preço dos seus dispositivos.