Novo PlayStation portátil pode ser mais poderoso que o Xbox Series S? É o que dizem os rumores

A Sony vem brincando de mistério há algum tempo com seu próximo console portátil, mas os vazamentos não estão diminuindo. De acordo com novas informações que chegaram ao Game Rant, o novo portátil PlayStation não está apenas vivo... ele pode ter potência suficiente para competir de igual para igual com consoles domésticos como o Xbox Series S!

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

PS5 de bolso? Não tanto, mas quase

Durante meses, a conversa oscilou de um extremo ao outro, de pessoas sonhando com um mini PS5 a outras reduzindo suas expectativas para os níveis do PS4.

Mas agora, o especialista em hardware Kepler L2 colocou mais lenha na fogueira com alguns detalhes interessantes: segundo ele, esse novo console portátil seria alimentado por um chip de 15 W com arquitetura de 3 nm.

E o que isso significa? Basicamente: eficiente e legal, mas não com a potência bruta de um PS5. Ainda assim, nem tudo está perdido: Kepler diz que esta joia portátil pode superar o Xbox Series S e ficar confortavelmente entre o Series S e o PS5. Nada mal para algo que você pode carregar na mochila.

Jogos PS5? Sim, mas sem o luxo gráfico

Kepler afirma que, embora o console portátil tenha menos unidades de computação que o PS5, ele seria baseado em uma nova arquitetura AMD ainda não revelada. E o melhor: ele seria capaz de rodar jogos de PS5 nativamente, embora certamente com gráficos um pouco mais modestos e resolução menor.

Apenas o suficiente para não derretê-lo enquanto brinca no ônibus.

ANÚNCIO

Só não espere ray tracing completo ou texturas 4K. Mas, realisticamente, quem precisa disso em uma tela portátil? O importante é que você pode continuar suas aventuras no PS5 em qualquer lugar sem depender de streaming ou jogo remoto.

E quando sai? E ele roda jogos de PS6?

De acordo com o vazamento, o chip deste laptop chegará ao seu estágio final logo após o do PS6, sugerindo que os dois dispositivos estão sendo projetados juntos. Poderemos vê-los estrear em breve. Lançamento de estrela dupla da Sony? Parece suculento.

Agora, a grande questão: esse laptop será capaz de rodar jogos de PS6? Isso continua sem resposta. Mas considerando como o cenário mudou com o sucesso de dispositivos como o Steam Deck, parece provável que a Sony procure algo mais integrado desta vez.

Se eles conseguirem criar um sistema híbrido de verdade que funcione como uma extensão do PS6, eles poderão estar preparando algo realmente grande.

LEIA TAMBÉM:

Telescópio Espacial James Webb detecta sinais de vida em um exoplaneta “próximo” da Terra

Edge está melhorando: as otimizações o tornaram significativamente mais rápido

Apple, Google e Snap estão muito aborrecidos com a Meta por causa de slides mal escritos

Por enquanto, só nos resta esperar por mais pistas oficiais. Mas se esse console portátil realmente for tão poderoso quanto dizem... a próxima guerra de consoles pode acontecer não na sua sala de estar, mas na palma da sua mão.