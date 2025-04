Qual é a condição genética do recordista mundial do Guinness para o rosto mais peludo do mundo?

Um certificado da Organização Guinness dos Recordes Mundiais nomeia Lalit Patidar como o homem com mais pelos faciais. 201,72 fios de cabelo por centímetro quadrado no rosto é o número com que esse garoto indiano de 18 anos surpreende o mundo com sua rara condição genética.

A quantidade de pelos que se espalhavam pelo seu rosto fez com que ele passasse por uma infância e adolescência complicada na escola. Ele era alvo de provocações quando criança e agora é vítima de discriminação.

“Eles tinham medo de mim, mas perceberam que eu era exatamente igual a eles quando falavam comigo. A única coisa diferente era a minha aparência”, disse Lalit Patidar em entrevista ao Daily Star, segundo La Cuarta.

Lalit Patidar

Agora, embora sempre apareça um estranho nos comentários de suas contas nas redes sociais, Lalit se tornou uma espécie de celebridade da internet. Quase 270.000 seguidores em sua conta no Instagram atestam o fato de que as pessoas querem conhecer a pessoa por trás dessa condição.

“Estou feliz com quem sou. Não quero mudar minha aparência”, disse ela na mesma entrevista.

Qual é a condição de Lalit Patidar?

Lalit tem algo chamado hipertricose congênita, uma condição também conhecida como síndrome do lobisomem.

Como mostram as imagens de Lalit, é uma condição que causa crescimento excessivo de pelos. Pode ser em áreas localizadas (rosto no caso do Patidar) ou no corpo todo, sempre enfatizando locais onde normalmente não há pelos.

É uma condição congênita, o que significa que se manifesta desde o nascimento. Ou seja, Lalit Patidar teve isso a vida toda.

Hipertricose congênita é uma condição extremamente rara no mundo. Os registros científicos que foram documentados não chegam a 100 pessoas em todo o planeta.