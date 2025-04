Edge está melhorando: as otimizações o tornaram significativamente mais rápido

O Microsoft Edge normalmente não é o foco das conversas sobre navegadores, mas isso pode estar prestes a mudar. Em sua última atualização, o navegador da Microsoft teve um salto significativo em velocidade e desempenho, o que pode torná-lo muito mais atraente para aqueles que ainda estavam hesitantes em adotá-lo.

De acordo com uma publicação no blog oficial para desenvolvedores do Microsoft Edge, a versão 134 (disponível desde março) conseguiu ser até 9% mais rápida que as versões anteriores, de acordo com os testes do Speedometer 3.0.

Este benchmark mede como o navegador responde em situações de uso diário, como carregar páginas ou usar aplicativos da web, simulando interações do mundo real.

O que isso significa na prática?

Os dados mostram que:

Os tempos de carregamento de páginas da Web foram reduzidos de 5% a 7%.

O tempo de inicialização do navegador diminuiu em 2%.

O desempenho geral melhorou de 3% a 9%, dependendo do dispositivo.

Esses números podem não parecer revolucionários, mas se você usa seu navegador todos os dias para trabalhar, estudar ou apenas para procrastinar pacificamente, esses segundos de melhoria se somam.

E o que mais mudou no Edge?

Além das otimizações internas, a Microsoft continuou a reforçar o Edge com recursos que o diferenciam dos demais:

Proteção integrada contra scareware: para que você não caia em armadilhas que pedem para você “baixar o antivírus imediatamente”.

Assistência de jogo: oferece sugestões em tempo real enquanto você joga, ideal para jogadores competitivos.

Suporte aprimorado ao Xbox Cloud Gaming – com um plug-in que melhora a fluidez ao jogar diretamente do seu navegador.

Então, em resumo

O Edge pode não ter sido sua primeira escolha, mas com essas melhorias, fica claro que a Microsoft não está ficando para trás. Se você já estiver usando, atualize o mais rápido possível. E se você não usa... talvez seja hora de dar uma segunda chance.