Dormir no frio: a ciência explica os segredos para encontrar um aliado na coberta certa

O que a ciência sabe sobre tecidos e sono de qualidade? Ficamos surpresos ao descobrir que isso era bastante comum. A National Sleep Foundation (NSF) recomenda que você tenha um bom suprimento de lençóis (pois eles provavelmente precisarão ser trocados com mais frequência) e que seu quarto não sofra mudanças bruscas de temperatura à noite.

ANÚNCIO

A importância de um bom sono Freepik

O FNS também observa que pode ser apropriado adotar a rotina de tomar banho antes de dormir para estender o tempo que você pode usar seus lençóis entre as lavagens. Mas há mais pistas sobre tecidos: relacionadas às roupas que você usa para dormir. De acordo com a organização, selecionar os tecidos certos contribui muito para alcançar um sono profundo e reparador.

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O tecido é fundamental

Escolher o material certo é o primeiro passo para dormir bem no inverno. Tecidos como flanela, fleece ou algodão grosso ajudam a reter o calor do corpo sem superaquecer ou fazer você suar.

O tecido desempenha um papel fundamental na manutenção de uma boa temperatura corporal. Um tecido macio, quente e respirável é essencial para um descanso profundo e ininterrupto.

Dormir bem é fundamental para manter uma boa saúde física e mental Foto: (Especial)

Vamos começar com seu pijama. Uma boa roupa deve ser confortável para se movimentar, nem muito apertada nem muito larga. Hoje em dia, existem modelos estilo jogger, camisolas e conjuntos de duas peças que não só fornecem aquecimento, mas também são adições elegantes às suas rotinas domésticas. “Hoje, há opções para todos os gostos, com uma grande variedade de modelos, tamanhos e estilos: desde designs neutros e clássicos até pijamas Mafalda e Hello Kitty totalmente licenciados, que dão um toque lúdico às suas noites”, afirma Cristian Aimone, gerente de marketing da Intime Chile.

Mas isso não é tudo; o tecido da roupa íntima que você usa para dormir também importa. Durante o inverno, de acordo com a FNS, você deve optar por roupas macias, sem costuras agressivas ou elásticos apertados. A primeira camada de roupa deve ser confortável, quente e não atrapalhar seu sono. “Como modelos em algodão, microfibra ou tecidos. São os itens indispensáveis ​​para esta estação”, acrescenta Aimone.

ANÚNCIO

No frio, é importante abrigar-se EUROPA PRESS - Archivo (EUROPA PRESS/Europa Press)

Qual é a temperatura ideal para dormir segundo a ciência?

Seja adicionando acessórios como um robe longo, sapatilhas de lã, meias térmicas ou outros, a ciência também determinou a temperatura ideal para dormir.

A temperatura ideal para dormir, segundo a ciência, geralmente fica entre 15 e 19 graus Celsius (60-65 graus Fahrenheit). No entanto, alguns estudos sugerem que, para adultos mais velhos, a temperatura ideal pode ser um pouco mais quente, entre 20 e 25 graus Celsius (68-77 graus Fahrenheit).

O clima também desempenhará um papel importante nisso. Uma camisola leve para dias quentes, calças longas de lã para noites mais frias, uma camiseta de algodão macio que você pode usar por baixo do pijama ou sozinha quando o aquecedor estiver ligado — ter uma variedade de opções para seu look noturno é uma maneira fácil de se adaptar a cada noite. O segredo é combinar funcionalidade, aconchego e seu estilo pessoal.

A importância de um bom sono Foto: bing.com/images.

Efeitos de uma temperatura muito alta ou muito baixa

Se a temperatura estiver muito alta (acima de 20°C), seu corpo não conseguirá se resfriar o suficiente, o que interfere no seu ciclo de sono. Altas temperaturas podem fazer com que você acorde com frequência durante a noite.

LEIA TAMBÉM:

Qual é a condição genética do recordista mundial do Guinness para o rosto mais peludo do mundo?

O testemunho dramático de uma mulher nos EUA que afirma ter sido engravidada por um alienígena

Adeus aos prints no WhatsApp: aplicativo enviará notificações para quem copiar mensagens

Por outro lado, se a temperatura estiver muito baixa (abaixo de 16°C), seu corpo terá que trabalhar mais para manter uma temperatura adequada, o que pode fazer com que você se sinta desconfortável ou até mesmo acorde durante a noite por causa do frio.

Você sabia desses fatos?