Como bons geeks: há maneiras de celebrar a Páscoa com videogames

Estamos na “Semana Santa” e em muitos lugares do mundo haverá um feriado prolongado. Se você não sabe o que fazer nesses dias para comemorar com sua família, seja com seus filhos, irmãos ou primos, os videogames sempre vêm para salvar, seja em casa ou fora de casa.

Se você quiser ficar em casa, além dos ovos de Páscoa e dos muitos artesanatos temáticos que você pode fazer, pegar seu controle não é uma má ideia. Jogos com coelhos?

- Rabbids Party Of Legends: ideal para jogar em família, pois tem uma dinâmica de jogo de tabuleiro semelhante à do Mario Party com desafios e mini games muito divertidos.

- F.I.S.T.: Forjado nas Sombras Torch: Um coelho durão. Jogue como um coelho endurecido pela batalha com um enorme punho de metal e lute em uma cidade conquistada por máquinas malignas nesta emocionante aventura inspirada no dieselpunk.

- Barry the Bunny: É um desafiador jogo de plataforma 2D sobre um coelho que gosta de cenouras e construir pontes. Explore belas paisagens 2D e ajude Barry a andar, pular, pegar objetos ou jogá-los para avançar em cada nível. Barry viajará por 4 mundos diferentes derrotando inimigos, enfrentando armadilhas perigosas, conquistando níveis com plataformas desafiadoras e coletando madeira suficiente para continuar construindo pontes.