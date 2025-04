Apple, Google e Snap estão muito aborrecidos com a Meta por causa de slides mal escritos

Durante o julgamento antitruste que a Meta enfrenta nos Estados Unidos, as tensões aumentaram vários níveis devido a um descuido aparentemente pequeno que acabou incomodando gigantes como Apple, Google e Snap.

A razão? Alguns slides que a Meta apresentou ao tribunal continham revisões (rasuras) que eram muito fáceis de remover. Sim, aquilo que você faz para esconder o texto para que ninguém possa lê-lo. Só que... bem, não funcionou.

De acordo com o The Verge, que contou com a presença da repórter Lauren Feiner, os advogados das três empresas expressaram indignação, alegando que a Meta comprometeu informações internas que não deveriam ter sido tornadas públicas.

O representante legal da Apple foi direto: “Esses tipos de erros nos fazem duvidar seriamente se algum dia confiaremos nossas informações à Meta novamente.” O Google também reclamou veementemente, alegando que seus próprios dados podem ter ficado vulneráveis ​​devido ao descuido.

O Snap não salvou nada

Mas foi o advogado da Snap que se esforçou ao máximo, descrevendo a atitude da Meta como “arrogante” e “indiferente” em relação às outras empresas envolvidas no caso. Ele também deixou uma observação bastante clara: “Eles teriam sido tão descuidados se esses fossem documentos Meta?”

As tensões já estavam aumentando antes mesmo dessa confusão editorial. A Snap já havia expressado seu desconforto ao ver informações que considerava confidenciais nas declarações de abertura do julgamento.

De acordo com o advogado de Meta, Mark Hansen, ele não acreditava que nada particularmente sensível tivesse sido revelado. Mas a equipe jurídica da Snap discordou claramente.

Quando questionado sobre o motivo pelo qual a Meta não havia notificado a Snap de que incluiria tal material nos slides, Hansen respondeu: “Eu não queria alertá-los porque a Snap está trabalhando com a FTC. Além disso, eles são um grande concorrente.”

Em outras palavras, suspeitas de traição com um toque de paranoia corporativa, o que é normal nesses níveis.

Nada explosivo, mas ainda desconfortável

Embora os documentos sem censura não revelassem segredos do tipo “códigos nucleares”, eles incluíam dados estratégicos.

Por exemplo, usuários do iPhone preferem o iMessage aos aplicativos de mensagens do Meta ou Snap, ou o Snapchat sentiu pressão do crescimento do TikTok e dos próprios aplicativos do Meta em 2020.

Informações confidenciais? Talvez não tanto. Mas para empresas que competem no mesmo campo, esses dados fazem parte de sua estratégia e reputação. E expô-los — mesmo por engano — gera desconfiança.

O advogado da Snap chegou a acusar a Meta de falar abertamente sobre avaliações competitivas que deveriam ter sido privadas, durante o julgamento.

E agora?

Meta tentou acalmar os ânimos propondo que as redações fossem tratadas por uma terceira parte independente, fora da equipe jurídica do julgamento. Uma tentativa de solução, embora ainda não se saiba se outras empresas a aceitarão.

Por enquanto, o julgamento continua, as tensões estão crescendo e, se uma coisa está clara, é que entre gigantes da tecnologia não há espaço para erros... ou correções frouxas.