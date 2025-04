Adeus aos prints no WhatsApp: aplicativo enviará notificações para quem copiar mensagens

As capturas de tela parecem estar com os dias contados no WhatsApp. O serviço de mensagens do Meta está trabalhando em uma atualização que, entre outras coisas, enviará notificações que avisam os usuários quando eles fizerem uma captura de tela.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Felizmente, para os curiosos, as notificações de captura de tela seriam apenas para status do WhatsApp, emulando o recurso que o Snapchat já possui há muitos anos.

A prévia desse novo recurso foi divulgada pelo Android Authority, especialista em tudo relacionado ao serviço de mensagens Meta. Em uma análise, eles relataram que notificações de captura de tela aparecem no WhatsApp para Android (versão 2.25.12.19), que está em modo beta para desenvolvedores.

“Não vimos nenhuma indicação de que o WhatsApp notificará os usuários quando alguém fizer uma captura de tela do seu status. Acreditamos que isso se deva simplesmente ao fato de o recurso ainda estar em estágios iniciais de desenvolvimento”, informou o site mencionado.

Captura de tela WhatsApp - Android Authority

Se implementado, esse recurso se somará às mudanças de segurança que o WhatsApp fez para seus usuários.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

O projeto live-action de Akira ainda está vivo: aqui estão as novidades

OpenAI planeja lançar a própria rede social: há uma intenção oculta por trás da iniciativa

O testemunho dramático de uma mulher nos EUA que afirma ter sido engravidada por um alienígena

Desde o ano passado, foi proibido salvar ou capturar fotos de perfil dos usuários e, se essas atualizações forem adicionadas aos status, estaríamos diante de um serviço de mensagens muito mais seguro.