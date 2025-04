OpenAI planeja lançar a própria rede social: há uma intenção oculta por trás da iniciativa

Veículos de comunicação internacionais como o The Verge relataram que a OpenAI está desenvolvendo sua própria rede social. A empresa liderada por Sam Altman, conhecido por ser dono do ChatGPT, aparentemente quer unir inteligência artificial com plataformas semelhantes ao X, Instagram ou Facebook.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A primeira coisa que especialistas apontam sobre o assunto é que, se for verdade, a primeira intenção da OpenAI é não perder espaço na competição com Elon Musk (dono do X) e Mark Zuckerberg, dono do Meta.

Os dois bilionários mencionados acima começaram em suas próprias plataformas de mídia social e depois se aventuraram no mundo da inteligência artificial: Musk com xAI e Grok, e Zuckerberg com MetaAI.

Sam Altman adotaria a abordagem oposta, já que sua empresa é pioneira em IA com o lançamento do ChatGPT, e agora ele quer entrar no mundo das mídias sociais.

As supostas intenções ocultas

Embora a maioria dos meios de comunicação informe que a rede social da OpenAI está trabalhando em uma interface de feed, o que a tornaria semelhante ao X ou ao antigo Twitter, há especialistas na área que estão cautelosos sobre o que a empresa que criou o ChatGPT quer fazer.

Eles sustentam que a intenção de desenvolver uma rede social própria é criar uma plataforma onde milhões de usuários interajam, alimentando dados e treinando inteligência artificial.

ANÚNCIO

Talvez seja prematuro fazer essas declarações, já que a empresa ainda não deu um nome ou anunciou oficialmente que está trabalhando em uma rede social. E se o fizerem, não disseram que ele seria integrado ao ChatGPT.

Embora não seja absurdo pensar que a OpenAI esteja procurando mais ferramentas para coletar dados e treinar sua própria inteligência artificial.

LEIA TAMBÉM:

Depois do lobo terrível: por que trazer de volta grandes herbívoros extintos?

Nvidia também é atingida pelas tarifas de Trump, e a perspectiva não é boa

O projeto live-action de Akira ainda está vivo: aqui estão as novidades

“A equipe da Openai está indo incrivelmente bem em muitas coisas agora, os próximos meses e anos devem ser incríveis. (Há muita coisa bagunçada e quebrada, é claro)”, disse Sam Altman no X, em uma publicação que muitos associam à suposta rede social.