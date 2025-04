O projeto live-action de Akira ainda está vivo: aqui estão as novidades

Se você pensou que Akira live-action era coisa do passado, você está em boa companhia. O projeto ficou parado por tanto tempo que muitos pensaram que ele estava enterrado nos arquivos de “coisas que Hollywood anunciou, mas nunca fez”.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Mas em uma entrevista recente, o produtor Andrew Lazar (conhecido por Sniper Americano e agora pelo filme G20) ofereceu um pequeno raio de esperança aos fãs do clássico cyberpunk: “Não há novidades... mas pode haver em breve.”

É pouco? Sim. É fumaça? Talvez. Mas também é a primeira vez em muito tempo que alguém próximo ao projeto diz que ele ainda está vivo.

Um projeto mais antigo que Kaneda gritando “Tetsuo!”

O live-action de Akira teve mais reviravoltas que uma motocicleta em Neo-Tokyo. Houve tentativas de adaptar o filme por cerca de 25 anos, mas o projeto passou por mais mãos do que um volume de mangá em uma feira de carros usados.

Em 2017, Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) assumiu como diretor, e tudo parecia estar indo muito bem... até que parou.

Em 2019, Akira até tinha uma data de lançamento: maio de 2021. Mas, como costuma acontecer, a Warner Bros. o removeu de sua programação sem muitas explicações. E então veio a pandemia.

ANÚNCIO

Muitos pensaram que Waititi aproveitaria essa oportunidade para seguir em frente, mas ele escolheu se concentrar em Thor: Love & Thunder. E bem, todos nós vimos como isso aconteceu.

Como se isso não bastasse, o nome de Leonardo DiCaprio continua associado ao projeto como produtor executivo. Parece incrível no papel, mas na prática não fez o motor dar partida mais rápido.

Por que tanto alvoroço sobre Akira?

Se você nunca viu Akira, é hora de colocá-lo na sua lista de desejos urgentes. O filme de animação de 1988 dirigido por Katsuhiro Otomo é uma obra-prima.

Visualmente deslumbrante, narrativamente ambicioso e culturalmente revolucionário, Akira mudou para sempre a percepção do anime no Ocidente e colocou o cyberpunk japonês no radar global.

É baseado no mangá de mesmo nome, também criado por Otomo, embora o filme condense a história (e mude algumas coisas).

A animação continua sendo uma realidade até hoje, e sua influência pode ser vista em tudo, desde Matrix até videogames como Cyberpunk 2077.

Com esse nível de legado, é fácil entender por que Hollywood quer sua própria versão live-action. Mas também é justo perguntar: precisamos de uma? Adaptações de anime live-action não têm o melhor histórico.

E se isso acontecer? E se for bom?

Essa é a grande questão. Adaptações recentes como One Piece e Yu Yu Hakusho mostraram que com amor, orçamento e respeito pelo material, isso pode ser feito. Se Akira der certo, poderá marcar uma virada para outras franquias.

Mas se der errado (e é um grande “se”), o dano às adaptações futuras pode ser maior do que qualquer explosão psíquica.

LEIA TAMBÉM:

Apple: o único aplicativo para iPhone que permaneceu original desde a primeira versão do iOS em 2007

Não são os mais antigos, mas são os mais bem preservados: encontrados esquis de 1.300 anos na Noruega

Aqui está o que os três novos modelos GPT-4.1 da OpenAI trazem

Por enquanto, continuamos esperando. Um teaser, uma imagem vazada, uma lista de elenco... qualquer coisa para provar que esse projeto não é apenas vapor de neon. Porque mesmo que Akira esteja em desenvolvimento há décadas, há fãs que ainda não largaram o guidão.