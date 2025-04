Nvidia também é atingida pelas tarifas de Trump, e a perspectiva não é boa

Quando a Nvidia lança novas GPUs, os jogadores do mundo todo ficam animados, os fóruns explodem e as comparações técnicas começam a surgir. Desta vez não foi diferente com o anúncio da RTX 5060 e sua versão Ti.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Mas quando pensávamos que poderíamos sonhar com uma boa relação custo-benefício, as tarifas dos EUA surgiram, ameaçando estragar a festa.

O lançamento inclui três modelos: a RTX 5060 (US$ 299), a RTX 5060 Ti de 8 GB (US$ 379) e uma versão de 16 GB por US$ 429.

Tudo parece muito razoável... até você lembrar que esses preços não incluem impostos ou taxas locais. E se tem uma coisa que pode disparar sem aviso, são as tarifas.

O que a Nvidia diz?

O gerente de produtos da GeForce, Justin Walker, foi direto: “Não há muito que possamos fazer sobre tarifas”.

A empresa não incluirá esses custos adicionais no preço de varejo sugerido (MSRP), o que basicamente significa: se as tarifas aumentarem, esteja preparado para pagar mais, porque não vamos absorver esse impacto para você.

ANÚNCIO

Agora, em sua defesa, a Nvidia também garantiu que está trabalhando com seus parceiros para manter preços competitivos. Isso é suficiente? Talvez.

Isso nos tranquiliza? Só um pouco. Porque a experiência mostra que quando há incerteza econômica, as placas de vídeo são as primeiras a disparar de preço... ou desaparecer do estoque.

E as tarifas?

Há um caos. Oficialmente, a Casa Branca anunciou que alguns produtos, como semicondutores e peças de computador, estão isentos de tarifas, pelo menos por enquanto.

Mas Donald Trump, fiel ao seu estilo, escreveu no Truth Social que não há exceções e que a tarifa de 20% continua em vigor.

Então estamos em uma espécie de limbo tarifário, onde um dia as peças de PC estão seguras e no dia seguinte podem ficar mais caras sem aviso prévio.

Isso está deixando todo o ecossistema tecnológico nervoso, e alguns fabricantes já estão adiantando as entregas para evitar uma onda de aumentos de preços no segundo semestre do ano.

Os chips serão fabricados nos EUA?

Diante dessa pressão crescente, a Nvidia respondeu com uma jogada estratégica: fabricar chips de IA e supercomputadores em solo americano.

Eles já iniciaram a produção na fábrica da TSMC no Arizona e anunciaram futuras instalações no Texas, em colaboração com a Foxconn e a Wistron.

Isso ajudará a reduzir custos? A longo prazo, talvez. Mas, no curto prazo, os consumidores provavelmente continuarão a sofrer as consequências se os preços dispararem devido a outras causas além do hardware em si.

E o resto do mercado?

A RTX 5060 Ti não está sozinha. A AMD também está preparando sua investida com a RX 9060 e a RX 9060 XT, que, segundo os últimos rumores, podem chegar em breve e competir de perto com as novas RTX. Claro, isso se você conseguir obtê-los.

Porque, como é tradição, encontrar essas GPUs pelo preço de tabela será tão difícil quanto capturar um shiny em Pokémon.

E se tudo isso parece caos para você, bem, é. Porque entre a guerra comercial, as tarifas flutuantes e a inflação, a única coisa certa é que os jogos para PC continuam sendo uma montanha-russa.

LEIA TAMBÉM:

Apple: o único aplicativo para iPhone que permaneceu original desde a primeira versão do iOS em 2007

Não são os mais antigos, mas são os mais bem preservados: encontrados esquis de 1.300 anos na Noruega

Aqui está o que os três novos modelos GPT-4.1 da OpenAI trazem

Por enquanto, vamos cruzar os dedos para que a RTX 5060 e a 5060 Ti consigam manter seus preços atrativos e que não acabem se tornando mais um mito de “GPU barata que nunca existiu”.