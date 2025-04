Por que o live-action de ‘One Piece’ teve sucesso onde outros falharam? Uma de suas estrelas conta a razão

Quando a Netflix anunciou sua adaptação live-action de ‘One Piece’, a reação geral foi um enorme “sério?” Com uma história tão longa, excêntrica e visualmente insana quanto a dos Piratas do Chapéu de Palha, não era de se admirar que o público pensasse que outro fracasso entraria na lista negra de adaptações para anime.

E, no entanto, o resultado surpreendeu a todos: ‘One Piece’ não foi apenas um sucesso, foi uma raridade no gênero. O que fez essa adaptação funcionar enquanto outros tropeçaram em suas próprias espadas?

Segundo Mackenyu, que interpreta o espadachim Zoro, a chave era uma palavra: respeito. Mas não do tipo superficial. Ele não queria “tornar o personagem seu” ou reinventá-lo para um público ocidental. O que ele fez foi se agarrar ao Zoro do mangá original com unhas, dentes e katana.

Não mude o que já funciona

Falando com Augustman, Mackenyu explicou que sua estratégia era simples (mas eficaz): não tentar melhorar Zoro, porque Zoro já era perfeito como era. O objetivo deles era que os fãs sentissem como se o personagem tivesse saltado diretamente das páginas para a tela.

E ele fez isso. Desde seu comportamento estóico até seu humor seco e duelos de olhares, sua performance foi recebida com aplausos de fãs novos e antigos.

Essa abordagem contrasta com outras adaptações que, na tentativa de tornar os personagens “mais reais” ou “mais modernos”, acabam se distanciando tanto do original que perdem a alma no caminho. Mackenyu, que já era fã do mangá muito antes de se juntar ao elenco, entendeu que lealdade não era opcional: era a base de tudo.

O que vem na 2ª temporada

A boa notícia é que a segunda temporada do live-action de ‘One Piece’ já foi confirmada. A má notícia (por enquanto) é que não sabemos muito mais. Mackenyu confessou que não viu os roteiros nem sabe o cronograma de filmagens, mas seu entusiasmo não deixa dúvidas: ele está mais do que pronto para empunhar as katanas novamente.

E ele não está sozinho. A comunidade de fãs está particularmente ansiosa pela introdução de Tony Tony Chopper, o adorável médico de renas que promete ser um desafio tanto em termos de efeitos visuais quanto de fidelidade ao design original.

Mackenyu também se mostrou animado com o personagem e, se a equipe mantiver a mesma dedicação da primeira temporada, a adição de Chopper pode ser outro momento icônico.

Uma nova fórmula para adaptar anime?

A fórmula vencedora de ‘One Piece’ parece ser não tentar consertar o que não está quebrado. Em vez de se adaptar por conveniência, a equipe criativa (e especialmente o elenco) decidiu traduzir com cuidado.

A atuação de Mackenyu é apenas um exemplo de como uma adaptação pode ser moderna sem trair sua base, emocionante sem cair no melodrama e engraçada sem zombar do material de origem.

Com um pouco de sorte (e muito trabalho), a segunda temporada não apenas continuará a jornada, mas também poderá estabelecer um novo padrão para futuras adaptações de anime live-action. E se não, bem... sempre teremos o Zoro de Mackenyu, pronto para nos lembrar como se faz.