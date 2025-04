Não são os mais antigos, mas são os mais bem preservados: encontrados esquis de 1.300 anos na Noruega

Digervarden, uma região costeira no centro-norte da Noruega, se tornou o foco das atenções da comunidade científica global. Dois arqueólogos glaciais encontraram um par de esquis com cerca de 1.300 anos de idade.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Há vários pontos marcantes nessa descoberta sem precedentes para a arqueologia, e vamos abordá-los um por um.

Primeiramente, o mais curioso sobre essa descoberta é que ela levou 9 anos para ser concluída. O primeiro par de esquis foi encontrado em 2016, enquanto o segundo foi descoberto recentemente a apenas cinco metros de distância, de acordo com a National Geographic.

Por que demoraram tanto para encontrar o segundo? A realidade é que a arqueologia em áreas glaciais depende do derretimento dessas áreas.

Para o bem do nosso planeta, não é aconselhável quebrar o gelo nessas regiões, pois isso eleva o nível do mar e cria espaço para o permafrost. É verdade que um arqueólogo com uma picareta e uma pá não faz muita diferença, mas cada gota conta, e é importante não contribuir para o derretimento do gelo, que já está causando a geração de gases de efeito estufa.

É por isso que o segundo esqui ficou congelado por nove anos a mais que o outro par.

ANÚNCIO

Por que a descoberta deste par de esquis é importante?

Os esquis mais antigos conhecidos pela arqueologia foram descobertos na Rússia e na Escandinávia e datam de cerca de 8.000 anos, portanto, esta descoberta na Noruega não baseia seu significado na antiguidade.

A importância dessa descoberta está no estado de preservação de ambos, já que ambos têm suas fixações, o que é muito incomum para um artefato de 1.300 anos.

Cientistas da Universidade de Columbia revelam que cada espécime foi feito de uma madeira diferente: uma é pinho e a outra é bétula. Apesar dessa peculiaridade, pesquisadores afirmam que eles foram usados ​​juntos, pelo mesmo esquiador.

LEIA TAMBÉM:

Mais de trinta extensões do Chrome com milhões de downloads incluem algum tipo de spyware

Por que o live-action de ‘One Piece’ teve sucesso onde outros falharam? Uma de suas estrelas conta a razão

Como é possível? Dizem que a chegada das tarifas ajudaram as vendas de computadores

“Esta descoberta é revolucionária por dois motivos. Primeiro, demonstra que os humanos utilizavam as altas montanhas para caça e transporte no inverno, apesar dos riscos consideráveis ​​envolvidos. Segundo, a notável preservação dos esquis, incluindo suas fixações, nos permite criar réplicas precisas e experimentar como os humanos da Idade do Ferro poderiam ter esquiado”, disse Lars Holger Pilø, arqueólogo e codiretor da iniciativa “Segredos do Gelo”, liderada pelo Conselho do Condado de Innlandet e pelo Museu de História Cultural de Oslo.