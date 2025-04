Como é possível? Dizem que a chegada das tarifas ajudaram as vendas de computadores

Parece uma comédia barata, mas acontece que as novas tarifas dos EUA não causaram apenas caos e incerteza: elas também impulsionaram as vendas de computadores pessoais. De acordo com os últimos relatórios de empresas como Gartner e IDC, o primeiro trimestre de 2025 trouxe um crescimento inesperado ao mercado de PCs, mas não graças ao entusiasmo avassalador do consumidor.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O motivo era muito mais simples (e nervoso): as empresas correram para liquidar os estoques antes que os novos impostos fossem acionados.

Corridas contra o relógio

No primeiro trimestre, a indústria embarcou quase 60 milhões de unidades, o que representa um aumento de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que todo mundo correu para substituir seus laptops? Não exatamente.

De acordo com Rishi Padhi, da Gartner, “O mercado de PCs dos EUA cresceu à medida que os fornecedores aumentaram as remessas para evitar tarifas”. Nada como a ameaça de pagar mais para acelerar o ritmo de trabalho.

Enquanto isso, no Japão, o impulso veio por outros motivos, mas o resultado foi o mesmo: mais computadores circulando pelo mundo, por precaução.

O que está acontecendo com as tarifas?

A situação com tarifas tem sido, digamos... imprevisível. Primeiro, o governo Trump sugeriu que a indústria de tecnologia seria poupada do golpe.

ANÚNCIO

Mas alguns dias depois, Trump negou tudo em sua plataforma de mídia social, alegando que de fato haveria tarifas de 20% sobre computadores, peças e telefones da China. E isso sem contar os brutais 125% para outras importações.

O resultado: toda a cadeia de suprimentos entrou no modo “melhor prevenir do que remediar” e abasteceu os armazéns antes que o golpe fiscal os atingisse duramente.

E quem lidera o ataque?

Globalmente, a Lenovo continua sendo a rainha, com mais de 15 milhões de PCs vendidos. Eles são seguidos por HP, Dell, Apple e Asus. Mas se falarmos dos Estados Unidos, a HP fica em primeiro lugar, com um crescimento de mais de 13%, com Dell, Lenovo e Apple brigando acirrada pelo restante do mercado.

E agora?

Aí está o detalhe. Isso não foi tanto um sinal de saúde do mercado, mas sim de pânico organizado. A IDC acredita que esse impulso pode durar pouco.

Em breve, consumidores e empresas precisarão substituir seus computadores com Windows 10 antes de outubro, quando o suporte ao sistema operacional terminará, o que pode desencadear uma nova onda de atualizações... se os preços não dispararem primeiro.

Ryan Reith, da IDC, resume desta forma: “Muitas empresas estão reavaliando tudo, desde onde fabricar até como evitar essas tarifas sem se meter em problemas”. O resultado mais provável? Deixe que o aumento de preço acabe recaindo sobre você, o usuário final, como sempre.

O dilema do comprador prevenido

A conclusão é curiosa: as tarifas, que deveriam conter as importações, acabaram gerando uma avalanche de embarques antecipados. Mas quando essa onda de estoque passar, o mercado provavelmente enfrentará uma desaceleração, justamente quando novos equipamentos forem mais necessários.

LEIA TAMBÉM:

Golpe no otaku? Veja como novas tarifas podem afetar a indústria de anime e mangá

WhatsApp se renova: esses são os novos recursos que você precisa conhecer

Mais de trinta extensões do Chrome com milhões de downloads incluem algum tipo de spyware

Então, se o seu computador já está apresentando problemas na inicialização, talvez seja o momento de agir. Então, com tarifas em vigor e preços em alta, você pode se arrepender... de um PC de dez anos que leva 20 minutos para abrir um navegador.