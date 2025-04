Aqui está o que os três novos modelos GPT-4.1 da OpenAI trazem

A OpenAI mudou a história novamente. Esta semana, foi lançada sua nova família de modelos GPT-4.1, que inclui três versões diferentes: uma versão padrão, uma versão mini e uma versão nano. Cada um com seu próprio estilo, projetado para diferentes tipos de usuários… e orçamentos.

Veja o que os três novos modelos GPT-4.1 da OpenAI trazem:

Mini, padrão e nano: a IA se adapta a todos os tamanhos (e velocidades)

O OpenAI não faz rodeios. Na segunda-feira, a empresa revelou o GPT-4.1, seu mais recente avanço em modelos de linguagem, e o fez em três lançamentos: GPT-4.1, GPT-4.1 mini e GPT-4.1 nano. Sim, como tamanhos de roupas, mas para inteligência artificial.

Kevin Weil, gerente de produtos da empresa, apresentou o GPT-4.1 nano como o modelo “menor, mais rápido e mais barato” que a empresa já construiu.

Projetado especificamente para tarefas leves e dispositivos com recursos limitados, este modelo promete ser uma ferramenta acessível para desenvolvedores com necessidades mais modestas.

Todos os três modelos estarão disponíveis exclusivamente por meio da API OpenAI, então se você esperava vê-los diretamente no ChatGPT, terá que esperar por enquanto.

Ainda assim, a empresa confirmou que muitas das melhorias introduzidas nesta nova geração já estão sendo integradas ao GPT-4o, modelo por trás do ChatGPT.

O que há de novo no GPT-4.1?

Embora o OpenAI não tenha compartilhado todos os detalhes técnicos, o GPT-4.1 é conhecido por apresentar melhorias em desempenho, capacidade de resposta e eficiência energética, o que pode aliviar a pressão sobre os servidores.

Lembre-se que não muito tempo atrás, Sam Altman (CEO da OpenAI) confessou no X: “Nossas GPUs estão derretendo” após o boom no uso do gerador de imagens GPT-4o.

Além disso, a empresa anunciou recentemente que o ChatGPT agora consegue relembrar melhor conversas passadas, indicando um salto significativo na memória contextual e na personalização.

Por que isso importa?

Conclusão: a competição no mundo da IA ​​está esquentando, e a OpenAI quer manter seu lugar no topo.

Enquanto isso, o Google está fazendo um forte esforço com ferramentas como o Veo 2 (sua resposta direta ao gerador de vídeo Sora da OpenAI) e seu novo chip de IA chamado Ironwood, projetado para fornecer mais potência com menos consumo.

Por sua vez, a OpenAI continua a percorrer a linha tênue entre inovação e lucratividade. Embora não seja uma empresa lucrativa, sua avaliação atual é de cerca de US$ 300 bilhões, e cada novo modelo parece aumentar esse valor (e as expectativas).

E o ChatGPT?

Embora os modelos GPT-4.1 não estejam no ChatGPT, muitas de suas melhorias foram incluídas no GPT-4o, o mecanismo por trás do chatbot. Entre elas: geração de imagens, maior velocidade de resposta e memória mais robusta.

Por enquanto, a nova família GPT-4.1 é destinada a desenvolvedores, mas se a história se repetir, não demorará muito para que alguns de seus recursos cheguem aos usuários comuns.

Então, se seu aplicativo favorito de notas, design ou escrita de repente começar a responder mais rápido, você pode ter o GPT-4.1 (ou seu primo mini ou nano) trabalhando nas sombras.