Apple: o único aplicativo para iPhone que permaneceu original desde a primeira versão do iOS em 2007

Ligar a tela de um celular é radicalmente diferente quando comparamos os anos de 2007 e 2025. No entanto, o iPhone tem um aplicativo que parece congelado no tempo. É basicamente a mesma coisa na primeira versão do iOS, quando o primeiro smartphone da Apple foi lançado, como é hoje.

Não sabemos se ele será modificado no próximo iOS 19. Mas se olharmos para o aplicativo, que atualmente roda o iOS 18.4, ele é o mesmo do iPhone original.

Falamos sobre o aplicativo de contato. Para ser justo, o aplicativo recebeu uma atualização no iOS 17. De acordo com uma análise da Applesfera, os desenvolvedores de Cupertino adicionaram algo chamado Pôsteres de Personalização, que permite criar cartões de contato que aparecem durante as chamadas.

Mas, além disso, o aplicativo de contatos continua sendo um elo que existe desde a “pré-história” dos celulares da Apple.

O veículo de comunicação citado analisa que o aplicativo está sendo mantido longe de grandes atualizações porque adicionar mudanças significativas neste serviço não é uma prioridade para a Apple.

O aplicativo não está obsoleto. Todos os usuários do iPhone continuam a usá-lo, embora não tenha havido nenhuma mudança significativa, exceto que agora há espaço para integrar informações de outras plataformas; como e-mail ou redes sociais.

Como deve ser o aplicativo de contatos?

Vamos começar partindo do princípio de que se trata de um aplicativo nativo, e não de um serviço que você baixa na App Store. Isso não significa que você não deva receber um pouco de amor de vez em quando.

O designer de interface Parker Ortolani criou algumas capturas de tela do que ele gostaria de ver no aplicativo Contatos no iOS 19.

As ilustrações a seguir não são uma prévia do que a Apple fará, mas se parecem muito com o que deve aparecer na interface “Contatos”.

App contatos iOS segundo Parker Ortolani