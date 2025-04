WhatsApp se renova: esses são os novos recursos que você precisa conhecer

Enquanto muitos ainda estão explorando o que a última atualização do iOS 18.4 trouxe, o WhatsApp decidiu não ficar para trás e lançou uma série de novos recursos que afetam chamadas, chats, canais... e até mesmo sua vontade de ignorar seu grupo de amigos por um tempo.

Sim, algumas são úteis. Outras são pequenas melhorias. E outras não foram recebidas de braços abertos.

Novidades, aborrecimentos e muito para rever

Se tem uma coisa que gostamos no WhatsApp, é que ele melhora no seu próprio ritmo (embora às vezes um pouco tarde). Desta vez, porém, ele veio com uma atualização carregada. E embora muitos recursos sejam sutis, eles podem mudar sua experiência de usuário mais do que você espera.

Amplie as videochamadas

Por fim, o WhatsApp adicionou suporte para zoom com pinça em chamadas de vídeo. Esse é um dos recursos que plataformas como o FaceTime têm há anos e você o considera garantido... até tentar aumentar o zoom e perceber que não consegue. Bem, agora você pode. Aplausos.

Você também pode adicionar pessoas a uma chamada em andamento diretamente de um chat. Chega de “te ligo de volta para adicionar”, o que é bem recebido.

Melhores chats e novos atalhos

Um recurso muito aguardado pelos usuários do iPhone é a possibilidade de definir o WhatsApp como seu aplicativo de mensagens padrão. Isso só funciona se você estiver usando a versão mais recente do iOS, mas você não dependerá mais do iMessage se não quiser.

E para aqueles que usam o WhatsApp como central, há atualizações para eventos de grupo e uma nova opção que permite digitalizar e enviar documentos diretamente do aplicativo no iPhone.

Notas de vídeo para canais

Os administradores de canais agora podem gravar e compartilhar notas em vídeo de até 60 segundos, adicionando um toque mais pessoal e visual às atualizações. Ideal se você quer que seus seguidores vejam seu rosto (ou se você simplesmente não tem vontade de escrever muito).

Você também pode destacar notificações em grupos, para que as mais importantes não se percam na avalanche de adesivos e memes.

Duas funções que não eram tão populares

Em meio a tantos anúncios, duas coisas causaram alvoroço. A primeira: a integração do Meta AI como um botão permanente na interface. Em algumas partes da UE, o WhatsApp adicionou esse atalho ao seu chatbot de IA, sem dar a opção de ocultá-lo ou movê-lo.

O resultado? Muitos usuários estão chateados, sentindo que a Meta forçou o uso da IA.

E segundo: agora você pode ver quem está online em tempo real nos seus bate-papos em grupo. Ótimo para planejamento rápido... estranho quando você só quer ler sem responder.

Não é que estejamos nos escondendo. É que tem dias que você não quer interagir. Mas agora, seus contatos saberão se você está online e decidirão que sim, você tem tempo para responder sobre aquele plano que não queria fazer.

Conclusão?

O WhatsApp continua adicionando recursos que visam facilitar sua vida. Alguns realmente conseguem. Outros... lembram que, às vezes, o silêncio também é uma resposta.

Agora você decide: abraçar os novos recursos com entusiasmo ou se apegar àquele velho Nokia offline? A atualização já está disponível.