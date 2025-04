Portal para outro universo? Telescópio Hubble captura imagem estranha a 4.600 anos de distância

As ferramentas do Telescópio Espacial Hubble capturaram uma imagem impressionante de uma região do Universo localizada a 4.600 anos-luz de distância da Terra. O próprio site oficial da NASA, ironicamente, sugere que poderia ser um portal para outro mundo, dada a aparência da nebulosa planetária que eles registraram durante esse espetáculo galáctico.

Claramente não é um portal para outra dimensão. Se esse fosse realmente o caso, o mundo inteiro ficaria em alvoroço com a descoberta. Mas a NASA, brincando, o chama assim por causa da combinação de cores, que o faz parecer uma imagem de ficção científica.

O que é capturado nesta imagem é uma nebulosa planetária; o fim da vida de uma estrela gigante em nossa própria galáxia, a Via Láctea. Ela é chamada de Kohoutek 4-55 e está localizada na constelação de Cygnus.

Constelação de Cygnus

“As nebulosas planetárias são o espetáculo final espetacular no final da vida de uma estrela gigante. Assim que uma estrela gigante vermelha esgota seu combustível disponível e libera suas últimas camadas de gás, seu núcleo compacto se contrai ainda mais, permitindo uma explosão final de fusão nuclear”, explica a NASA em seu blog oficial, destacando todos os processos que ocorrem na imagem capturada.

“Kohoutek 4-55 tem um formato incomum de múltiplas camadas: uma tênue camada de gás envolve um anel interno brilhante, tudo envolto em um amplo halo de nitrogênio ionizado. O espetáculo é agridoce, pois a breve fase de fusão no núcleo terminará após apenas dezenas de milhares de anos, deixando uma anã branca que nunca mais iluminará as nuvens ao seu redor”, detalhou o site oficial da agência espacial norte-americana.