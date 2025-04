OpenAI responde a Elon Musk em termos nada amigáveis

(Patrick Pleul/Pool via AP, File)

A OpenAI decidiu que já era o suficiente. Em uma reviravolta digna de uma novela tecnológica, a empresa de inteligência artificial entrou com uma resposta processual contra Elon Musk, acusando-o de usar táticas de má-fé para tomar o controle de sua tecnologia mais avançada para ganho pessoal.

Caso você não saiba do drama: Musk foi cofundador da OpenAI em 2015, saiu em 2018 e vem lançando críticas jurídicas e verbais à empresa desde então. No ano passado, ele os processou por “abandonarem sua missão original sem fins lucrativos”. Ele retirou o processo em junho.

Ele então o reenviou em agosto. Tudo muito normal.

“Elon nunca entendeu a missão”

No comunicado divulgado juntamente com a reconvenção, a OpenAI não poupou esforços: “Elon nunca teve conhecimento da missão. Ele sempre teve seus próprios interesses.”

De acordo com a empresa, Musk queria que a OpenAI se tornasse uma subsidiária com fins lucrativos da Tesla e, quando isso falhou, ele saiu furioso. “Ele nos disse que iríamos falhar”, acrescentam.

Agora que a OpenAI está no topo do mundo da IA ​​e Musk comanda a xAI, uma concorrente direta, ele estaria tentando retardar o progresso da empresa com ações judiciais disfarçadas de nobreza.

Mas… não era para ser tudo para a humanidade?

Musk afirmou que sua luta jurídica busca salvar a alma da OpenAI, protegendo-a de interesses corporativos como a Microsoft. Mas a OpenAI não vê dessa forma. Segundo eles, Musk fez uma oferta para comprar a empresa inteira por US$ 97,4 bilhões, que foi rejeitada.

Altman, CEO da OpenAI, respondeu publicamente que poderia comprar o X (antigo Twitter) por um décimo do valor. Sim, o nível de mesquinharia está mais alto do que nunca.

Como se tudo isso não bastasse, os tribunais rejeitaram o pedido de Musk quando ele pediu para interromper os planos atuais da OpenAI enquanto o caso prossegue. O julgamento, aliás, estava marcado para março de 2026.

E o que Grok, a IA de Musk, pensa?

No meio do fogo cruzado, alguém perguntou a Grok, o chatbot da xAI, o que ele achava de tudo isso. Sua resposta foi surpreendentemente sensata:

Ambos os lados estão entrincheirados, lançando processos e acusações. Essa briga pública é uma distração. A IA deveria ajudar a humanidade, certo? Batalhas judiciais não vão consertar o futuro; a colaboração, sim.

Sim, até mesmo uma IA criada por Musk parece mais madura que seus criadores humanos.

Quem ganha em tudo isso?

Em teoria, ninguém. Exceto advogados. A OpenAI está recebendo investimentos recordes — 300 bilhões em avaliação após seu último acordo com a Softbank — e promete em breve alcançar a inteligência artificial geral (AGI).

Musk, por sua vez, continua expandindo sua presença no mundo da IA, mesmo após perder o controle da OpenAI.

Enquanto isso, o mundo assiste duas das forças mais influentes do futuro digital se enfrentando... e sim, está cada vez mais parecendo um episódio de ‘Succession’ com um toque de ‘Black Mirror’. Só que dessa vez até o chatbot tem a palavra final.