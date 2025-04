Estamos brincando de Deus? Cientistas falam sobre a “desextinção” dos lobos terríveis

Esta foto sem data fornecida pela Colossal Biosciences mostra dois filhotes que foram geneticamente modificados com semelhanças ao extinto lobo terrível (Colossal Biosciences via AP)

A Colossal Biosciences abriu um guarda-chuva que não parece que irá fechar tão cedo. A empresa de tecnologia afirma ter extinguido com sucesso a espécie de lobo terrível, também conhecida como lobo gigante ou lobo gigante, que desapareceu da Terra há 13.000 anos. No entanto, a comunidade científica descarta essas conquistas, alegando que “o que está morto não pode ser ressuscitado”.

O que a empresa fez com esses espécimes de lobo? Basicamente, o que eles fizeram foi pegar DNA de um par de fósseis de lobo-terrível: parte do dente de um espécime de 13.000 anos e parte do crânio de um animal que existiu há 72.000 anos.

Eles combinaram isso com o código genético de um lobo cinzento, que é o parente mais próximo dos lobos terríveis, e assim deram à luz três novos espécimes. Eles foram chamados de Rômulo, Remo e Khaleesi, este último em homenagem à famosa série baseada nos livros de George R.R. Martin.

A Colossal Bioscence se gaba em seu site de ter alcançado a desextinção, mas Miguel Pita, PhD em Genética e Biologia Celular pela Universidade Autônoma de Madri, esclarece que a desextinção não é possível segundo os conceitos da ciência como a conhecemos.

“Na realidade, a desextinção, a rigor, não é possível. O que desapareceu não pode ser recuperado como era. O que pode ser feito é uma abordagem genética: uma mistura de espécies extintas e vivas. É por isso que os cientistas preferem dizer que a desextinção, como tal, é impossível”, disse Pita à National Geographic.

“Há duas razões principais pelas quais ‘ressuscitar’ uma espécie extinta é tão difícil. A primeira é básica, mas convincente: o que está morto não pode voltar à vida. Para reviver uma espécie, precisamos começar com algo vivo. Por exemplo, não se pode criar um mamute do zero; é preciso inserir seu DNA em uma célula viva de uma espécie relacionada, como um elefante”, explicou o especialista ao veículo de comunicação mencionado.

Quanto mais próxima a espécie viva estiver de nós, mais viável será o processo. No caso do lobo-gigante, temos o lobo-cinzento, com genética muito semelhante. Isso permite a inserção de fragmentos de DNA antigo em células atuais. Mas não se trata de um lobo-gigante “puro”, mas sim de um híbrido", observou.

Estamos brincando de Deus?

Na semana passada, o CEO da Colossal Biosciences, Ben Lamm, observou que “a China está criando superbebês”. O executivo e bilionário afirma que no gigante asiático “encontraram o gene da inteligência humana” e, por isso, “o estão usando para adicioná-lo aos bebês nascidos desde 2018”.

Sobre essa clonagem animal, Miguel Pita não acredita que estejamos brincando de Deus, embora “esse seja o sentimento”.

“Na verdade, como eu disse antes, para iniciar esses processos precisamos de uma célula viva. Não estamos ressuscitando nada do zero. Precisamos começar com um lobo ainda vivo e introduzir fragmentos de DNA de um lobo extinto”, observou o geneticista.