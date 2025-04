Essas populares músicas, ícones da tecnologia, serão preservadas no Congresso dos Estados Unidos

Talvez você não tenha cantado no karaokê ou colocado na sua playlist da academia nenhuma delas, mas o jingle de inicialização do Windows 95 e a música ambiente do Minecraft agora estão oficialmente no mesmo nível de clássicos como “Bitches Brew”, de Miles Davis, e “Back to Black”, de Amy Winehouse.

Sim, você leu certo: aqueles pequenos pedaços sonoros que moldaram a história digital de milhões de pessoas agora fazem parte da herança auditiva dos Estados Unidos.

A Biblioteca do Congresso acaba de adicionar 25 gravações ao seu Registro Nacional de Gravações de 2025, e entre as seleções estão essas duas joias tecnológicas que moldaram gerações de usuários. A razão? Sua “importância cultural, histórica ou estética no patrimônio sonoro registrado da nação”.

Uma trilha sonora que cresceu com milhões de jogadores

A música do Minecraft foi composta por Daniel Rosenfeld, também conhecido como C418.

O álbum Minecraft: Volume Alpha (2011) foi tocado pela primeira vez quando os jogadores entravam em um mundo quadrado, sem instruções, sem história e sem objetivos... mas com uma atmosfera sonora única que ajudou a construir uma experiência emocional completa.

Rosenfeld lembrou que o criador do jogo, Markus Persson, o descobriu em um canal de IRC onde ambos compartilhavam interesses musicais bastante peculiares. “Minecraft é um jogo completamente aleatório”, explicou Rosenfeld.

“Então, decidimos fazer o mesmo com a música. Em vez de acioná-la com eventos, ela simplesmente aparece aleatoriamente.”

Essa decisão aparentemente simples fez com que as peças musicais do Minecraft se tornassem parte da identidade emocional do jogo, como uma trilha sonora silenciosa que acompanha você enquanto explora, constrói ou simplesmente se perde na paisagem.

Agora, também faz parte do legado cultural da América.

Um jingle que pesava menos de 10 KB, mas que continua vivo na memória de milhões

E o famoso som de inicialização do Windows 95? Foi criado por ninguém menos que Brian Eno, um dos nomes mais importantes da arte sonora e ambiental. O curioso? Ele compôs em um Mac.

“Eles me enviaram uma lista de adjetivos: inspirador, universal, otimista, emocional, futurista… e então disseram que tinha que ter 3,25 segundos de duração”, disse Eno.

“Foi uma ideia brilhante, como criar uma joia musical.” E assim foi: ele criou 84 versões e entregou uma peça de seis segundos que se tornou uma assinatura auditiva instantaneamente reconhecível para uma geração inteira de usuários de PC.

A tecnologia também tem trilha sonora

Ambas as peças compartilham algo além de sua origem digital: são sons que definem experiências. O Minecraft não seria o mesmo sem sua música, e a inicialização do Windows 95 sem seu jingle seria... bem, muito menos nostálgica.

É por isso que, ao lado de artistas como Elton John, Tracy Chapman e Lin-Manuel Miranda, a inclusão desses sons tecnológicos no National Recording Registry demonstra que a música da nossa era não está apenas nos discos, mas também nos jogos e sistemas operacionais que usamos todos os dias.