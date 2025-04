Agora você pode usar o Apple Plus no Android: como está funcionando?

Durante anos, o ecossistema da Apple foi quase um clube exclusivo. Se você não tivesse um iPhone, muitas de suas ferramentas e serviços simplesmente não estariam disponíveis para você. Mas as coisas estão começando a mudar, pelo menos um pouco: o Apple Maps agora pode ser usado no Chrome no Android.

Sim, mesmo que pareça estranho, é verdade. E embora a experiência ainda não seja perfeita, é um passo bem interessante na (relativa) abertura de Cupertino.

Apple Maps no Android? Agora sim, mas com um truque

O Apple Maps está disponível na web há algum tempo, mas até recentemente só funcionava bem em computadores ou navegadores compatíveis. Se você tentasse abri-lo no Chrome para dispositivos móveis no Android, basicamente estaria olhando para uma tela inútil.

Isso mudou esta semana, pois a Apple removeu o URL beta.maps.apple.com e a plataforma agora pode ser aberta diretamente do Android.

Claro, ainda há um rótulo “beta” circulando pela interface — porque a Apple não faz nada sem um motivo — mas você não precisa mais de um iPhone ou um Mac para navegar pelos mapas.

O que você pode fazer no Android?

A resposta curta: explore, mas com limitações. A versão para dispositivos móveis não é tão fluida nem rica em recursos quanto a versão para desktop. Por enquanto, não há suporte para o Look Around (alternativa da Apple ao Street View), e a navegação passo a passo ainda deixa a desejar.

Também há pequenos problemas na experiência de toque que indicam que este aplicativo não foi totalmente projetado para usuários de dispositivos móveis Android.

Ainda assim, se você estiver procurando por direções, visualizando rotas ou apenas explorando cidades e ruas de um ângulo diferente do Google Maps, o Apple Maps no Chrome para dispositivos móveis agora é uma opção viável.

Por que você usaria o Apple Maps em vez do Google Maps?

Boa pergunta. No geral, o Google Maps continua mais abrangente, mais integrado e mais fácil de usar no Android. Mas o Apple Maps tem alguns truques na manga: no desktop, por exemplo, o Look Around oferece transições muito mais suaves e esteticamente agradáveis ​​do que o Street View.

Além disso, em certas áreas, suas visualizações 3D e nível de detalhes são surpreendentemente boas.

Se esses recursos chegarem à versão web para dispositivos móveis (e funcionarem bem), a Apple poderá começar a ganhar terreno até mesmo entre usuários do Android que querem uma perspectiva diferente ou simplesmente não estão presos ao Google.

Este é o começo de uma Apple mais aberta?

Não exatamente, mas mostra que a Apple está disposta a abrir um pouco mais seu sistema — pelo menos quando se trata de serviços que não comprometam diretamente as vendas de hardware. Poderia ser uma maneira de continuar ganhando relevância fora do mundo iOS sem comprometer o modelo de negócios.

Por enquanto, o Apple Maps no Android continua sendo mais uma curiosidade útil do que uma alternativa real ao Google Maps. Mas o fato de estar lá, disponível, já é um sinal interessante. Quem sabe um dia você consiga até pedir direções à Siri no seu Galaxy. Bem... talvez isso seja ir longe demais.