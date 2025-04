TikTok copia Instagram e também vai fechar ferramenta pouco utilizada pelos usuários

Aparentemente, nem tudo que o TikTok lança vira tendência. A empresa confirmou que encerrará o TikTok Notes, sua tentativa de competir diretamente com o Instagram como aplicativo de compartilhamento de fotos. O serviço, que estava disponível apenas na Austrália e no Canadá, deixará de funcionar no dia 8 de maio.

O TikTok relatou a notícia por meio de uma notificação enviada aos usuários do Notes. Lá, a empresa garante que a decisão “não foi tomada de ânimo leve”, mas que decidiu encerrar o experimento.

Os usuários não poderão mais acessar ou postar fotos do aplicativo e todo o conteúdo não estará mais disponível após essa data.

Outra tentativa que não decola

O TikTok Notes foi lançado em abril de 2024 com uma proposta simples: publicar fotos acompanhadas de descrições e navegar em um feed “Para você” com recomendações, semelhante ao que o TikTok já oferece para vídeos. Mas, ao contrário do grande sucesso do TikTok, o Notes não conseguiu ganhar força.

O fechamento lembra o que o Instagram fazia na época com Threads (o primeiro, não o atual) ou com funções do tipo IGTV: experimente alguma coisa, veja se não decola e retire sem muito drama.

É uma fórmula que, neste momento, parece mais tentativa do que erro: as plataformas tentam coisas o tempo todo e, se não se conectam, arquivam-nas sem maiores explicações.

E agora?

Embora o Notes esteja indo embora, o TikTok não quer que a ideia de conteúdo fotográfico morra completamente. A empresa convida os usuários a migrarem para a Lemon8, outra rede social da ByteDance, focada em estilo de vida, beleza, alimentação, moda e viagens.

Lemon8 mistura um pouco de Instagram, um pouco de Pinterest, e ainda está em fase de crescimento… embora não sem complicações: nos EUA também enfrentou uma breve suspensão devido a problemas regulatórios.

“Estamos entusiasmados em trazer comentários do TikTok Notes para Lemon8 enquanto continuamos a construir um espaço dedicado para nossa comunidade compartilhar e experimentar conteúdo fotográfico”, disse um porta-voz do TikTok ao TechCrunch.

Por enquanto, o TikTok está se concentrando no que faz de melhor: vídeos curtos, onde continua a dominar o jogo. Mas esta retirada confirma que competir diretamente com o Instagram no seu próprio território, mesmo para uma aplicação tão popular como o TikTok, não é uma tarefa fácil.