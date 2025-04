Se você comer esses alimentos, poderá melhorar a saúde dos seus olhos, diz um estudo

Embora geralmente não esteja no topo da lista quando o assunto é alimentação saudável, a saúde ocular também está ligada ao que comemos. E não, não se trata apenas de comer cenouras reflexivamente. De acordo com um novo estudo, alguns alimentos podem proteger os olhos do desgaste natural que ocorre com a idade e até reduzir o risco de doenças oculares comuns.

A ideia é não complicar: uma alimentação equilibrada, pobre em gorduras, rica em vegetais, frutas, peixes e água, já cobre muito terreno. Mas se você quiser dar um toque extra aos seus olhos, existem ingredientes específicos que fazem a diferença.

Aqueles escolhidos para uma visão mais clara

Pimentão vermelho cru: Eles têm mais vitamina C por caloria do que qualquer outro vegetal. Mas tenha cuidado, o calor destrói, então é melhor cru. A vitamina C cuida dos vasos sanguíneos dos olhos e pode ajudar a prevenir a catarata. Também existe uma boa dose dessa vitamina no bok choy, couve-flor, mamão e morango.

Vegetais de folhas verdes escuras: como espinafre, couve ou couve, combinam vitaminas C e E com carotenóides como a luteína e a zeaxantina, que ajudam a prevenir a catarata e a degeneração macular.

Salmão, atum e truta: são ricos em ômega-3 (DHA e EPA), essenciais para o funcionamento da retina. Eles também ajudam contra os olhos secos e podem proteger contra o glaucoma.

Frutas e vegetais laranja: Possuem beta-caroteno, precursor da vitamina A, fundamental para a adaptação à escuridão. Batata doce, cenoura, melão e damasco são boas fontes.

Ostras e carnes magras: o zinco que fornecem é fundamental para transportar a vitamina A até aos olhos. Se ostras não o entusiasmam, você pode obter zinco da carne de porco, frango ou vaca.

Ovos: sim, eles também funcionam. A gema contém luteína, zeaxantina e zinco. Tudo isso ajuda a filtrar a luz azul e a proteger a mácula, a parte do olho responsável pela visão central.

Sementes de girassol e amêndoas: com uma única porção você já cobre metade da vitamina E recomendada por dia. Esta vitamina ajuda a prevenir a catarata e retarda a progressão da degeneração macular. Você também pode adicionar avelãs e amendoins.

Brócolis e couve de Bruxelas: são uma bomba antioxidante. Com vitaminas A, C e E, protegem as células oculares dos radicais livres, moléculas que desgastam os tecidos ao longo do tempo.

Feijões e leguminosas: Além de serem ricos em fibras, são uma fonte sólida de zinco. Grão de bico, lentilha, feijão vermelho... todos ajudam a proteger a visão noturna e a retardar doenças oculares.

Abóbora: fornece luteína, zeaxantina, vitamina A, vitamina C e até um pouco de ômega-3, dependendo da variedade. Um veículo todo-o-terreno.

Comer bem é ver bem (mas não é tudo)

Não basta apenas adicionar esses alimentos. Dormir bem, não fumar, praticar exercícios e controlar a pressão arterial também fazem parte do combo para cuidar da visão a longo prazo. Uma boa saúde visual não é mágica, mas é bastante comestível.