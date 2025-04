O que há com o ChatGPT-5 e por que ainda não está chegando? Veja o que se sabe

A próxima grande evolução do ChatGPT ainda está em espera. A OpenAI tinha planos de lançar o ChatGPT-5 nos próximos meses, mas segundo Sam Altman, CEO da empresa, as coisas mudaram. E agora, antes de vermos o GPT-5 em ação, veremos novos modelos intermediários: o3 e o4-mini.

A notícia veio em uma postagem no X (antigo Twitter), onde Altman explicou a mudança de estratégia. O motivo, segundo ele, é positivo: “Vamos conseguir tornar o GPT-5 muito melhor do que pensávamos inicialmente”.

E acrescentou que integrar tudo num único sistema foi mais difícil do que o previsto, por isso preferem não ter pressa e fazer o que é certo.

IA de próxima geração… ainda no forno

O ChatGPT-5 pretendia ser mais do que apenas uma melhoria numérica.

Era para marcar uma nova abordagem no uso de modelos de linguagem, onde o sistema decidia automaticamente se usaria uma versão mais leve (como 4o-mini) ou mais robusta (como o4), dependendo da complexidade da consulta do usuário.

Tudo isso ainda está a caminho, mas agora com um pouco mais de paciência. Altman mencionou que eles esperam uma “demanda sem precedentes” quando finalmente lançarem o GPT-5, e querem estar prontos com a infraestrutura necessária para sustentá-lo sem interrupções (algo que já foi um problema com a versão atual e seus recursos mais pesados, como imagens com GPT-4o).

Então, o que vem primeiro?

Enquanto demoram com o GPT-5, a OpenAI vai lançar novos modelos intermediários, como o o3 e o o4-mini, que, segundo Altman, já superaram suas próprias expectativas internas.

Na verdade, quando um usuário lhe perguntou se também veríamos uma versão “Pro” do modelo o3, Altman respondeu com um breve mas claro: “em breve!”

Então, em resumo:

GPT-5: está atrasado alguns meses, mas será muito mais poderoso e integrado.

o3 e o4-mini: Chegarão nas próximas semanas e virão com melhorias consideráveis.

Versão gratuita: Você terá acesso parcial ao GPT-5 quando estiver pronto.

Pro e Plus: você ainda terá acesso prioritário e mais funcionalidades.

A OpenAI não deu uma nova data exata para o lançamento do GPT-5, mas, por enquanto, Altman limita-se a dizer que o veremos “dentro de alguns meses”.