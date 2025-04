Usuários do WhatsApp relatam que o círculo MetaAI desapareceu da tela inicial: ele pode ser removido?

Milhares de usuários do WhatsApp na Espanha relataram na tarde de quinta-feira, 10 de abril, que o círculo azul para acessar o MetaAI havia desaparecido da tela principal do aplicativo.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A situação ganhou relevância no mundo digital, pois desde que o acesso ao MetaAI foi instalado nas telas principais do WhatsApp, nunca houve a opção de removê-lo. Apesar de um grande número de usuários ter se manifestado contra o uso deste serviço, o aplicativo de mensagens não habilitou a opção de desativá-lo.

Relatórios publicados pela Xataka Móvil indicam que a situação ocorreu tanto em celulares Android quanto em dispositivos iOS. Então surgiu imediatamente a questão se o Meta e o WhatsApp estavam trabalhando em um recurso para tornar o acesso à IA opcional.

Meta AI en WhatsApp. Su implementación ha generado molestia en algunos usuarios. (Dreamstime)

O referido veículo de comunicação consultou a empresa sobre esse comportamento do WhatsApp, e a Meta respondeu que se tratava de uma falha no aplicativo.

“Estamos investigando um problema técnico com a Meta AI e estamos trabalhando para resolvê-lo o mais rápido possível”, disse a empresa.

MetaAI na Grã-Bretanha

A interrupção relatada na Espanha coincide com a implantação do MetaAI para usuários do WhatsApp no ​​Reino Unido, que começou nesta quinta-feira.

ANÚNCIO

O serviço de inteligência artificial opera há meses nos Estados Unidos, América Latina e grande parte da Europa, mas, segundo o Daily Mail, agora começou a aparecer em solo britânico.

Usuários no Reino Unido, assim como no resto do mundo, expressaram insatisfação com a mudança do WhatsApp.

LEIA TAMBÉM:

Empresas chinesas querem implementar o padrão de cabo GPMI: substituindo HDMI e USB

Essas quatro ferramentas ajudarão você a navegar na internet anonimamente

Bill Gates diz que em 10 anos a IA substituirá humanos em duas profissões fundamentais para a sociedade

A empresa não disse que a interrupção na Espanha estava relacionada à expansão britânica, mas acontece que os dois eventos ocorreram no mesmo dia.