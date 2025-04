Bill Gates diz que em 10 anos a IA substituirá humanos em duas profissões fundamentais para a sociedade

Bill Gates, como uma figura importante e influente na era digital, expressou sua opinião sobre inteligência artificial em diversas ocasiões. No entanto, essa tecnologia avança tão rapidamente que cada frase do cofundador da Microsoft pode se tornar obsoleta e mudar em apenas algumas semanas.

Seus pensamentos mais recentes sobre inteligência artificial estão relacionados às profissões que ele acredita que passarão pelas mudanças mais profundas.

Na verdade, sempre pelo lado positivo, Bill Gates diz que a IA substituirá os humanos em duas atividades fundamentais para o nosso desenvolvimento em menos de 10 anos.

O cofundador da Microsoft, que já foi o homem mais rico do mundo, afirma que professores e médicos serão substituídos pela IA.

Dentro de dez anos, a maioria das tarefas humanas poderá ser realizada por inteligência artificial. A inteligência será completamente gratuita e substituirá professores extraordinários e médicos brilhantes.

“É algo muito profundo e até um pouco assustador… porque está acontecendo muito rápido e não há limite máximo”, disse Bill Gates em uma palestra na Universidade de Harvard, de acordo com a National Geographic.

Bill Gates diz que não é algo negativo

Segundo o filantropo e magnata, isso não é algo negativo para a humanidade.

No caso dos professores, embora possa haver um algoritmo com um método de ensino ideal, o componente humano não pode ser substituído. Nem todas as crianças ou pessoas aprendem da mesma maneira e, para isso, será necessária uma pessoa para ajudar a orientá-las.

Muitas vezes o melhor professor não é aquele que mais sabe, mas sim aquele que motiva e acompanha da melhor forma.

Já no caso dos médicos, a IA será uma ferramenta ideal para qualquer profissional de saúde em termos de diagnóstico. Bill Gates explica que essa tecnologia serve para eliminar o problema da escassez de serviços de saúde em locais remotos.