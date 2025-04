Um dos principais inimigos da produtividade no trabalho pode ser uma música de fundo ruim, diz estudo

A produtividade no trabalho

Seja em cafés, lojas ou restaurantes, a música de fundo está em todo lugar. O que muitas pessoas não sabem é que essa seleção musical cuidadosamente escolhida, criada para fazer com que os clientes comprem mais café ou roupas, pode estar arruinando o dia — e a produtividade — de quem trabalha lá.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

“Desajustamento musical”: quando o ritmo não corresponde à volta

Pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, da Universidade de Illinois em Chicago e da Universidade Politécnica de Hong Kong decidiram dar um nome a essa situação: desajustamento musical no trabalho. E não, isso não é desculpa para mudar sua playlist para reggaeton.

É uma discrepância real entre o que os funcionários precisam ouvir para fazer bem seu trabalho... e o que realmente é ouvido no ambiente.

A maioria dos trabalhadores de serviços não tem controle sobre a música tocada durante seu turno. Essa trilha sonora é feita para o cliente, não para o barista que fica ouvindo a mesma música animada por cinco horas. O resultado: mais fadiga, menos vontade de ajudar e queda na produtividade.

Dois estudos, um resultado: a música importa

Os pesquisadores conduziram dois estudos: um com 166 trabalhadores em tempo integral executando tarefas ao som de música aleatória, e um estudo mais realista com 68 funcionários de lojas e cafés, que eles acompanharam por três semanas.

O que eles descobriram foi bem claro: quando a música não corresponde ao estado mental e às necessidades dos trabalhadores, suas emoções positivas despencam e a fadiga mental dispara.

ANÚNCIO

E isso não é tudo. As pessoas se tornam menos cooperativas, menos diligentes e ainda mais propensas a quebrar pequenas regras. Resultado? Uma força de trabalho menos eficiente e clientes menos satisfeitos.

O ouvido, que ignorou o herói

O impacto não é o mesmo para todos. Algumas pessoas têm uma habilidade especial de filtrar sons irritantes, mas outras não têm tanta sorte.

Essas diferenças na “capacidade de filtragem de estímulos” tornam alguns trabalhadores mais suscetíveis à música inadequada, o que pode até afetar sua saúde mental a longo prazo.

Soluções? Sim, existem vários (e são bem simples)

Os autores do estudo não vieram apenas para criticar. Eles também propuseram ideias práticas para melhorar a situação:

Deixe que os funcionários escolham a música durante horários de pouco movimento.

Forneça protetores auriculares de alta qualidade que bloqueiem a música, mas não a voz humana.

Crie zonas de silêncio para fazer uma pausa do barulho constante.

Use fones de ouvido de condução óssea, que permitem que os funcionários ouçam suas músicas e ainda consigam ouvir o que está acontecendo ao redor deles.

E no home office?

A pesquisa também revela um ponto positivo do trabalho remoto: em casa, cada um escolhe sua própria trilha sonora. Isso não só melhora o conforto, mas também pode ser um ponto de venda adicional para atrair talentos.

Quem quer um escritório com música corporativa quando você pode trabalhar de casa com sua playlist favorita do Spotify?

Não deixe que o ambiente de trabalho pareça uma tortura

A conclusão do estudo é simples: a música de fundo importa mais do que parece. Se o ambiente sonoro não estiver alinhado às necessidades dos funcionários, o ambiente de trabalho sofre. Mas se os funcionários têm voz ativa na seleção musical, o ritmo de trabalho melhora, o moral aumenta e até os clientes podem notar.

LEIA TAMBÉM:

Assistentes de IA estão chegando ao Adobe Photoshop e Premiere

Ainda no topo: Astro Bot leva o prêmio de “melhor jogo” no BAFTA Game Awards

Chegou a nossa hora? Aparentemente, estamos enfrentando uma escassez de artistas de mangá

A moral? Não subestime o poder de uma boa playlist. Pode ser a diferença entre um dia agitado... e um que termina com todo mundo cantarolando junto.