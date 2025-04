Sem tela, distrações e muitos botões: Mighty 3, um dispositivo que reproduz músicas da Amazon e do Spotify

O consumo de música evoluiu drasticamente nos últimos 25 anos. O milênio começou com a reprodução de CD, migrou para o MP3, estabeleceu-se nos iPods e, por fim, dominou os celulares. Um desses dispositivos antigos está de volta para que você possa curtir suas músicas favoritas sem telas ou distrações, e com botões.

Ele se chama Mighty 3 e é apresentado como uma lufada de estilo retrô, mas com recursos tecnológicos modernos. Este pequeno tocador de música portátil, que lembra o antigo iPod Shuffle, oferece uma experiência musical minimalista, sem depender de um smartphone ou conexão com a internet.

O Mighty 3 não tem tela, mas isso faz parte do seu charme. A proposta deles é simples: reproduzir playlists e podcasts baixados do Spotify Premium ou do Amazon Music.

Para quem assina um desses serviços, o dispositivo permite sincronizar conteúdo por meio de um aplicativo móvel e, então, correr, caminhar ou fazer exercícios sem distrações digitais.

Mighty 3

Seu tamanho compacto e clipe traseiro o tornam perfeito para carregar na roupa ou na mochila, enquanto sua compatibilidade com Bluetooth e fones de ouvido com fio expande suas opções de uso.

Além disso, oferece bateria com duração de mais de oito horas e armazenamento para mais de mil músicas (8 GB), mais do que suficiente para uma rotina musical diária.

Projetado com foco ativo, o Mighty 3 resiste a quedas, suor e respingos graças à sua classificação IPX4. Não é à prova d’água, mas resiste a uma sessão intensa de academia ou a uma caminhada na chuva.

Mighty 3

O interessante sobre o Mighty 3 não é apenas o que ele oferece, mas o que ele evita: distração, sobrecarga de informações, dependência do telefone. Nesse sentido, sua proposta é quase revolucionária em tempos hiperconectados. Há algo libertador, até mesmo nostálgico, na experiência de ouvir música sem tela ou notificações.

Talvez a única coisa negativa seja que você precisará de uma assinatura ativa nas plataformas mencionadas para que ele funcione. Ele não reproduz arquivos locais nem permite streaming gratuito.