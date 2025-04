Por que a Apple não fabrica seus iPhones nos Estados Unidos? Mão de obra barata não é o único problema

A guerra comercial entre Estados Unidos e China, com a questão das tarifas impostas por Donald Trump, tem a Apple como uma das principais vítimas. A empresa liderada por Tim Cook desenvolve 85% de seus dispositivos em fábricas localizadas no país asiático, então as medidas tomadas em solo norte-americano afetam diretamente o preço do iPhone, iPad, Mac e das ações da gigante de Cupertino.

Para Donald Trump, a solução é muito simples: a Apple deveria transferir suas fábricas para os Estados Unidos e pronto. Dessa forma, segundo a lógica do presidente americano, não haverá problemas com a produção de celulares e suas consequentes vendas nacionais e internacionais.

Certamente, a solução proposta por Trump parece ser a correta. No entanto, o presidente pode não estar entendendo o ponto principal, pois há muitos problemas subjacentes na cadeia de suprimentos que a Apple usa para fabricar cada iPhone.

Problemas em uma fábrica da Apple nos EUA

Os problemas óbvios que a Apple enfrentaria com uma fábrica nos Estados Unidos são econômicos. A mão de obra na China é muito mais barata em termos de materiais e contratação de funcionários.

Aliás, além da China, a Apple tem fábricas na Índia e no Vietnã, porque elas também oferecem custos de mão de obra mais baixos.

Índia e Vietnã não estão envolvidos no caos tarifário, mas não têm a infraestrutura massiva da China para a Apple, e é por isso que não são uma alternativa para a empresa com a maçã mordida.

Apesar de todos esses problemas, a Apple conseguiu investir em uma fábrica nos Estados Unidos, apesar das condições de trabalho associadas. Eles também poderiam melhorar as estruturas da Índia, do Vietnã ou de algum outro país onde operam, mas a realidade é que têm um problema subjacente maior: qualidade.

“Os Estados Unidos não têm pessoal qualificado” para os trabalhos realizados nas fábricas na China. Redescobrir a qualidade e a otimização em seus processos é o que faz a Apple querer se manter no gigante asiático.

Tim Cook, portanto, busca chegar a uma espécie de acordo excepcional com Donald Trump. Algo que lhes permitiria ficar isentos de tarifas, manter a estabilidade da empresa e o preço dos seus dispositivos.