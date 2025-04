Empresas chinesas querem implementar o padrão de cabo GPMI: substituindo HDMI e USB

Enquanto o mundo continua a depender dos já clássicos HDMI, DisplayPort e USB-C, uma revolução silenciosa está acontecendo na China e pode mudar a maneira como conectamos nossos dispositivos. Este é o GPMI (General Purpose Media Interface), um novo padrão de conexão desenvolvido por um consórcio de mais de 50 empresas chinesas, incluindo gigantes como Huawei, Hisense e TCL.

O objetivo é tão ambicioso quanto funcional. O objetivo é criar um único cabo capaz de fazer tudo.

O que queremos dizer com tudo? Bem, vamos às funções que os cabos que usamos no nosso dia a dia desempenham: Vídeo, áudio, transferência de dados e carregamento elétrico. A ideia geral é que o cabo GPMI faça tudo isso ao mesmo tempo e em uma velocidade maior.

E não é apenas uma ideia no papel: o GPMI já tem duas versões prontas para implementação, de acordo com a Computer Hoy.

Cabo standard GPMI

De um lado, temos o Tipo C, compatível com o conector USB-C tradicional, que oferece até 96 Gbps de largura de banda e pode entregar até 240 W de potência. Há também uma versão Tipo B, com conector proprietário, que dobra a aposta com 192 Gbps e até 480 W de entrega de potência.

Para colocar isso em perspectiva, o padrão HDMI 2.1 (o mais avançado do mercado atualmente) oferece até 48 Gbps, e o USB4 mal chega a 80 Gbps em suas melhores configurações. Enquanto o USB-C é limitado a 240 W de carregamento, o que o deixa bem abaixo do GPMI Tipo B.

Isso significa que com o GPMI você pode conectar um monitor 8K, transmitir áudio de alta fidelidade e carregar um laptop para jogos, tudo com um único cabo.

O pano de fundo também é político e estratégico. Este novo padrão reflete o desejo da China de se afastar das tecnologias definidas pelo Ocidente e estabelecer suas próprias regras na indústria global de tecnologia.