Ainda no topo: Astro Bot leva o prêmio de “melhor jogo” no BAFTA Game Awards

Depois de brilhar no The Game Awards, o Astro Bot não se contentou com apenas ser ovacionado de pé. Agora, ele também roubou a cena no BAFTA Games Awards, onde levou para casa nada menos que cinco prêmios, incluindo o cobiçado Melhor Jogo.

E sim, isso significa que o bot fofo não é apenas adorável, mas também é uma máquina vencedora de estatuetas.

Astro Bot: mais prêmios do que mãos

No total, o Astro Bot foi indicado em oito categorias e acabou ganhando cinco prêmios. As categorias vencedoras foram: Animação, Conquista de Áudio, Jogo para Família, Design de Jogo e, claro, Melhor Jogo.

Basicamente, se o BAFTA fosse uma escola, o Astro Bot seria o aluno que ganha uma medalha em ciências, esportes, arte e também leva para casa o prêmio de “melhor colega de classe”.

Um dos prêmios mais notáveis ​​foi o prêmio “Game Design”, que reconhece o quão bem o Astro Bot consegue entregar uma experiência nova, divertida e perfeita para todos os tipos de jogadores. Em outras palavras, o jogo ideal para seu sobrinho de 5 anos e seu amigo jogador com milhares de horas de Elden Ring aproveitarem igualmente.

Helldivers 2 também acertou alguns tiros precisos

Mas o Astro Bot não estava sozinho na noite do BAFTA. Helldivers 2, outro jogo de PlayStation, também recebeu aplausos merecidos com dois prêmios. Nada mal para um jogo onde tudo pode dar errado... mas com estilo.

Por que os BAFTAs são importantes?

Embora existam prêmios para tudo, de GOTY a Melhor Trailer, o BAFTA Games Awards é como o Oscar do mundo dos jogos britânico. E eles não recompensam apenas o que é popular, mas o que é realmente bem feito: design, arte, narrativa, som... Tudo.

Então, a vitória do Astro Bot aqui é como se o pequeno robô se formasse com honras e tivesse um chapéu atirado para o alto.

O que está por vir

Com todo esse reconhecimento, é difícil imaginar que o Astro Bot não tenha um futuro brilhante pela frente. Uma sequência? Uma série animada? Uma fila de bichinhos de pelúcia falantes? Quem sabe. O certo é que esse bot não é mais apenas um rostinho bonito no PlayStation, ele é um dos seus campeões.

E com tantos prêmios em seu currículo, talvez o próximo passo seja um jogo para coletar prêmios... porque ele está se saindo muito bem nisso.