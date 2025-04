Vazamento: design da Apple para o iOS 19, o sistema operacional do iPhone

Vários vazadores e insiders da Apple tiveram acesso ao sistema operacional iOS 19, que a gigante de Cupertino planeja lançar no último trimestre de 2025. A nova versão do software que alimenta os aplicativos do iPhone apresenta uma mudança profunda no design da interface e na forma como cada aplicativo é apresentado.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Tudo o que vazou sobre o iOS 19 foi apresentado pelo renomado influenciador da Apple, Jon Prosser, em um vídeo em seu canal no YouTube.

Como visto nesta imagem, a primeira coisa que vemos no iOS 19 é um design mais arredondado para os aplicativos, sem se tornar completamente circular. O estilo “quadrado” é mantido, mas com uma curvatura muito mais pronunciada.

iOS 19 vazamento do SO de Apple

Imagens como a acima e outra que mostraremos abaixo são renderizações baseadas em vazamentos que ocorreram nas últimas semanas. A Applesfera observa que essas não são capturas de tela oficiais da Apple.

Os ícones dos aplicativos são algo que será repetido em todo o sistema: tanto nos aplicativos individuais quanto nos agrupamentos do restante dos serviços que a Apple oferece em seu sistema operacional.

Outra mudança notável é a introdução de abas flutuantes, que você pode modificar para manter aplicativos ou programas em execução enquanto executa outra tarefa.

ANÚNCIO

iOS 19 vazamento do SO de Apple

Mark Gurman, outro conhecido vazador da Apple, explica que o vazamento é pequeno, com muito mais por vir. Ele observa que espera informações sobre atualizações do iOS 19 em junho.

Fontes da Apple vazaram a lista de telefones que receberão o iOS 19:

Toda a série do iPhone 17

Toda a série do iPhone 16

Toda a série do iPhone 15

Toda a série do iPhone 14

Toda a série do iPhone 13

Toda a série do iPhone 12

Toda a série do iPhone 11

iPhone SE 3 (2022)

iPhone SE 2 (2020)

Infelizmente, esta lista de três celulares foi deixada de fora para os desenvolvedores da Apple:

iPhone XR

iPhone X

iPhone Xs Máx.

O iOS 18.4 ainda está em andamento

A Apple anunciou em 31 de março de 2025 que a nova atualização do sistema operacional do iPhone já estava disponível.

A inteligência artificial é a principal protagonista desta nova atualização. As melhorias se concentram principalmente na interação entre a tecnologia de aprendizado de máquina e os recursos oferecidos pelo sistema operacional da Apple.

Notificações prioritárias, com tecnologia da Apple Intelligence, representam um avanço na forma como alertas importantes são apresentados a cada usuário.

LEIA TAMBÉM:

O Império Romano também aumentou as tarifas e os resultados foram desastrosos: o que aconteceu?

Direção remota: como funciona este veículo elétrico operado à distância?

O anime pode deixar de ser japonês? Há temores de avanços chineses e coreanos na indústria

O aplicativo Fotos também recebeu melhorias, com opções avançadas de filtragem e a possibilidade de personalizar a organização de álbuns gerados automaticamente.

No lado visual e expressivo, o iOS 18.4 traz novos emojis, ampliando as opções de comunicação com novos símbolos. Por outro lado, para os amantes da música, foi adicionada a opção de música ambiente, acessível a partir do Centro de Controle, ideal para momentos de concentração ou relaxamento.